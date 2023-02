Stadt Gelsenkirchen fällt elf Bäume, weil sie weiblich sind

Gelsenkirchen-Horst. Warum eine Stadttochter weibliche Ginkgos in einer geschützten Allee in Gelsenkirchen-Horst entfernen lässt. Und wie es jetzt vor Ort weitergeht.

Zehn Bäume lang war die Fäll-Liste, die Gelsendienste der Bezirksvertretung West in der Januar-Sitzung zum Beschluss vorlegte. Schäden durch Pilzbefall oder herausgebrochene Äste im Kronenbereich wurden da als Gründe genannt. Dass elf Ginkgos an der Schlangenwallstraße niedergelegt werden sollten, darüber informierte die Stadttochter die Politiker nicht. Ebenso wenig wie über den Hintergrund: Die Bäume mussten weichen, weil sie weiblich waren.

Dass nicht botanischer Sexismus, sondern vielmehr Anwohnerschutz Gelsendienste dazu veranlasste, erläutert Sprecher Tobias Heyne auf Nachfrage der Redaktion: „Weibliche Ginkgo-Exemplare bilden ab einem Alter von 20 bis 30 Jahren Früchte aus, die im reifen Zustand einen sehr unangenehmen Geruch verbreiten“, erläutert er. In Online-Portalen finden sich Vergleiche mit der Penetranz von Stinkbomben.

Gelsenkirchener Fehllieferung fiel erst nach etlichen Jahren auf

Deshalb pflanze Gelsendienste eigentlich nur männliche Bäume. Dass an der Schlangenwallstraße elf von 29 Exemplaren weiblich waren, sei wohl auf die Fehllieferung einer Baumschule zurückzuführen. Denn das Geschlecht sei bis zur ersten Blüte äußerlich nicht erkennbar, so dass man „auf die Baumschulen angewiesen“ sei, die tatsächlich „fast ausschließlich aufgepfropfte männliche Bäume“ verkauften. Dennoch komme es eben mitunter zu Fehlern, die erst nach etlichen Jahren auffallen, so Heyne weiter. Dies sei im vergangenen Herbst erstmals der Fall gewesen, als sich Anwohner über eine „massive Geruchsbelästigung“ beschwerten. [Lesen Sie auch:Entsetzen in Gelsenkirchen: 100 Bäume fallen für Eigenheime]

Die Fällung der Anfang der 2000er Jahre angepflanzten Ginkgos sei wegen des Schutzcharakters der Allee mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt worden. Auch Bezirksbürgermeister Joachim Gill sei vorher informiert worden. „Aus organisatorischen Gründen war der Zeitraum zwischen dem Aufhängen von Hinweisschildern und der Fällung jedoch recht kurz“, erklärt Heyne und betont nach Kritik von Martin Gatzemeier, Rats-Fraktionschef der Linken: Künftig soll „länger auf anstehende Fällungen hingewiesen werden.“

Männliche Ginkgos sollen in den kommenden Wochen nachgepflanzt werden. Die bestellten Bäume haben einen Stammumfang von 18 bis 20 Zentimeter, eine Höhe von drei bis vier Metern und ein Alter von rund zehn Jahren.

