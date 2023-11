St. Martin in Gelsenkirchen: Die Laternenumzüge im Überblick

Die Laternen leuchten wieder: St. Martin ist auch in diesem Jahr wieder in Gelsenkirchen unterwegs – hoch zu Pferde und mit musikalischer Begleitung, bei den zahlreichen Martinsumzügen.

Gelsenkirchen. Martinsumzug 2023 in Gelsenkirchen: Hier ist St. Martin in diesem Jahr unterwegs, diese beliebte Veranstaltung findet wieder statt.

St. Martin ist wieder unterwegs – egal ob ganz traditionell am Martinstag, dem 11. November, oder an den Tagen davor und danach. In Gelsenkirchen stehen wieder einige Umzüge, größere und kleinere, und auch die Martinsfeuer an. Ein Umzug findet in diesem Jahr wieder in altbewährter Form statt – worüber sich wohl nicht nur die Organisatoren, sondern vor allem auch die Kinder freuen werden. Also, Laterne fertig basteln, Leuchtstäbe vorbereiten, Brezeln vorbestellen, warm anziehen – hier sind die Termine im Überblick:

St. Martin in Gelsenkirchen: Die großen und kleinen Umzüge im Überblick

Dieser Termin ist etwas für Kurzentschlossene – mit Ross und Reiter: Am Mittwoch, 8. November, feiert die Kita/das Familienzentrum Braukämperstraße, an der Braukämperstraße 33, ab 18 Uhr St. Martin. Dann beginnt der Martinsumzug auf dem Außengelände, im bunten Laternenschein geht es dann durch die angrenzenden Straßen, begleitet von Sankt Martin mit Pferd und einem Spielmannszug. Weitere Informationen gibt’s bei Christian Donath unter 0209 / 58 26 98.

Am Donnerstag, 9. November, feiert die Städtische Tageseinrichtung für Kinder „Galoppi“ (Am Bowengarten 9) ab 16.45 Uhr St. Martin. Start für den Martinsumzug für alle Familien im Stadtteil ist um 17 Uhr, auch hier reitet St. Martin hoch zu Ross. Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen, das Fest auf dem Außengelände der Kita ausklingen zu lassen. Brezeln müssen allerdings vorher bestellt werden. Angeboten werden darüber hinaus noch Bratwürste und Getränke. Weitere Informationen gibt Justine Pliszek unter 0209/408560126.

Ebenfalls am Donnerstag, 9. November, von 17 bis 18.30 Uhr, findet in der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder an der Lothringer Straße (Lothringer Straße 21) ein kleiner Umzug mit gemütlichem Ausklang statt. Beim Singen und Spielen auf dem Außengelände des Familienzentrums ist für Lagerfeuer, Brezeln und Getränke gesorgt. Informationen bei Petra Müller unter 0209/12307.

Am Freitag, 10. November, feiern von 17 bis 19 Uhr die Städtische Tageseinrichtung für Kinder und Familienzentrum Mehringstraße und die Falken vom Kurt-Schumacher-Haus an der Mehringstraße 18 ein gemeinsames Martinsfest. Angeboten werden Stockbrot, Brezeln, Getränke und Gegrilltes. Anmeldungen und weitere Informationen bei Kitaleiter Sascha Watzl unter 0209/33484.

Martinsumzüge in Gelsenkirchen – mit Kinderpunsch, Brezeln und Glühwein für die Großen

Ebenfalls am Freitag, 10. November, gestalten ab 17 Uhr die Propsteipfarrei St. Augustinus mit dem Forum 2000 Gelsenkirchen Bismarck/Schalke-Nord und der Kita Lahrshof (im Consol-Park) ein Martinsfest auf Consol. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf ein Martinsspiel, einen Sankt Martins-Umzug mit Pferd und Reiter und musikalische Begleitung freuen. Außerdem wird es auch Brezeln gegen Wertmarken geben, sie sind im Stadtteilladen Bismarck und in der Kita erhältlich. Mehr Informationen im Pfarrbüro St. Augustinus unter 0209/92585801 oder per Mail an pfarrbuero@propstei-ge.de.

Am Martinstag selbst, am Samstag, 11. November, beginnt um 17 Uhr in der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder Johannes-Rau-Allee (Johannes-Rau-Allee 60) ein Martinsumzug, der von Pferd und Reiterin begleitet wird. Für 18 Uhr ist ein Martinsspiel auf dem Außengelände der Kita geplant. Ab 18.15 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Brezelausgabe, Kakao und Kinderpunsch, Hot Dogs und Stockbrot. Weitere Informationen hat Kerstin Hubrich unter 0209/70278881.

Auch am Samstag, 11. November, ausgerichtet von der Propsteipfarrei St. Augustinus in St. Barbara (Danziger Straße 25): Mit einem warmen Kinderpunsch oder Glühwein können alle Besucher das Feuer und die Bläsermusik genießen und Brezeln und Würstchen knabbern. Ein Martinsspiel und ein Sankt Martins-Umzug mit Pferd sind ebenfalls Teil der Veranstaltung ab 17 Uhr. Infos gibt’s unter Telefon 0209/92585801 oder per E-Mail unter pfarrbuero@propstei-ge.de.

Wohl größter Martinsumzug in Gelsenkirchen findet in diesem Jahr wieder statt

In der Kirche St. Elisabeth (Holtgrawenstraße 20) finden am Samstag, 11. November, ab 16.30 Uhr, in besinnlicher Stimmung ein Martinsspiel und ein Martinsumzug statt. Mit dabei sind natürlich wieder warme Getränke für jedes Alter, Würstchen und ein wärmendes Feuer. Infos unter 0209/92585801, oder unter der E-Mail-Adresse pfarrbuero@propstei-ge.de

Den wohl größten Martinsumzug gibt es wieder – in altbekannter und bewährter Form – am Samstag, 11. November, ab 14 Uhr im Bulmker Park, ausgerichtet vom Bulmker Forum. Das bekannte und traditionelle Bulmker Martinsfest kann laut Werner Skiba vom Bulmker Forum wieder wie gewohnt stattfinden, sicher zur Freude der vielen Familien und Kinder.

Los geht’s um 14 Uhr mit dem Martinsmarkt auf dem Drachenspielplatz im Bulmker Park. Dort bieten Kitas, Schulen, die Jugendfeuerwehr, Kirchengemeinden und viele weitere Vereine an Ständen Aktionen und Waffeln, Kekse, Grillwürstchen und Getränke an. Ein abwechslungsreiches Programm rundet die Veranstaltung mit Tanz und Musik ab. Das Programm endet um 17.30 Uhr. Der Martinsumzug beginnt um 18 Uhr neben dem Drachenspielplatz und wird von Sankt Martin samt Pferd und einer Musikkapelle begleitet. Knapp 1200 Brezeln seien vorbestellt, berichtet Werner Skiba im Gespräch mit der Redaktion.

Martinsfeuer in Gelsenkirchen: Hier werden sie wieder entzündet

Auf dem Heinrich-König-Platz dreht sich am Sonntag, 12. November, ab 17 Uhr alles rund um das Martinsfest, Ausrichter ist die Propsteipfarrei St. Augustinus. Eine Bläserkapelle untermalt das Martinsspiel musikalisch, es gibt einen Martinsumzug mit Pferd, dazu Brezeln und Leckeres vom Grill. Weitere Informationen hat das Pfarrbüro von St. Augustinus unter der Telefonnummer 0209/92585801.

In der St. Antonius Kirche beginnt am Sonntag, 12. November, das Martinsfest um 17 Uhr mit einer Martinsandacht. Der anschließende Sankt Martinsumzug wird musikalisch von der Bläserklasse des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium begleitet. Später können die Besucher bei warmem Kakao oder Glühwein und leckeren Brezeln das Fest ausklingen lassen.

Ein weiterer Brauch sind die Martinsfeuer, die auch in diesem Jahr wieder entzündet werden:

Am Mittwoch, 8. November, bei der Städtischen Tageseinrichtung für Kinder an der Sandstraße (Sandstraße 11), am Donnerstag, 9. November, an der Gemeinschaftsgrundschule Haidekamp (Haidekamp 69), am Freitag, 10. November, bei der Tageseinrichtung für Kinder Blomberg, an der Buer-Gladbecker-Straße 76, bei der Kita Mühlenstraße (Mühlenstraße 122), dem Evangelischen Familienzentrum Markus, Biele 1. Auch die städtischen Kitas an der Kanzlerstraße und der Munscheidstraße und das Evangelische Familienzentrum Hasel-Lukas am Eppmannsweg 32 b organisieren Martinsfeuer.

Am Samstag leuchten Feuer an den Pfarrämtern der Propstei St. Augustinus, an der Danziger Straße 25 und der Holtgrawenstraße 20. Auch der Kleingartenverein Erle (Mühlbachstraße 38) lässt ein Martinsfeuer brennen, im Glückauf-Park Hassel sorgt der Geschichtskreis Hassel für gemütliche Stimmung am Feuer. Am Sonntag brennen die Feuer von St. Augustinus am Schillerplatz 12a und an der Kirchstraße 32.

