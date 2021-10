„Squid-Game“-Kostüme: Das sagt die Polizei zu Halloween

Besonders stark nachgefragt an Halloween dieses Jahr: Die Overalls aus der Netflix-Serie „Squid Game“.

Gelsenkirchen. Früher waren es Horrorclowns, nun sind die Serien-Kostüme von „Squid Game“ heiß begehrt. Das sagt die Gelsenkirchener Polizei zu Halloween.

Prinzipiell ist gegen eine Kostümierung an Halloween nichts einzuwenden. Und so rechnet die Gelsenkirchener Polizei nach dem Aus im Vorjahr wegen Corona damit, dass in diesem Jahr wieder Scharen um die Häuser ziehen und die Frage stellen: „Süßes oder Saures?“

Es ist die erfolgreichste Serie auf Netflix: Squid Game. Über neun blutige Folgen hinweg inszeniert der Regisseur Themen wie Kapitalismus und soziale Ungerechtigkeit. Hier ein Bild aus einem Kostümverleih, der Serien-Kostüme anbietet. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Polizei Gelsenkirchen: Gefährdung anderer Menschen an Halloween ist strafbar

Klar muss dabei laut Polizeibehörde sein, dass die Gesetze auch an Halloween gelten. „Eine Gefährdung anderer Menschen ist selbstverständlich nicht erlaubt. Ebenso die Beschädigung oder massive Verunreinigung von Gegenständen, Häusern oder Fahrzeugen“, sagt Polizeisprecherin Merle Mokwa. Ansonsten drohen Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen.

In den vergangenen Jahren ist es öfter zu Wurfattacken mit Eiern gekommen, Ziel waren Häuser oder sogar Autos. Eltern könnten daher bei missglückten Streichen ihrer Kinder haftbar gemacht werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Horrorclowns versetzten vor einigen Jahren viele in Angst und Schrecken

Daher auch der Hinweis der Gelsenkirchener Polizei an all jene, die anderen gerne einen Schrecken einjagen. „Wenn sich jemand vor Angst oder auf der Flucht vor Schreckgestalten verletzt, kann das ein Fall für die Polizei werden“, warnt Mokwa.

Vor einigen Jahren waren es als Horrorclowns verkleidete Personen, die anderen mehr als nur einen Streich gespielt haben. Aktuell der Renner sind die Kostüme der Netflix-Serie „Squid Game“ – roter Overall und schwarze Maske, die das Gesicht bedeckt. Der Plot: Verschuldete Menschen treten in Spielen gegeneinander an. Wer verliert, wird getötet. Online-Händler kommen derzeit der Nachfrage nach den Serien-Outfits kaum nach.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen