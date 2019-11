Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spurenstoffe schädigen die Fauna

Medikamente, so die Emschergenossenschaft, gehörten in den regulären Hausmüll – denn dieser wird verbrannt, die Kläranlagen bleiben verschont. „Die sogenannten Spurenstoffe können auch in modernen Kläranlagen nicht restlos herausgefiltert werden, nicht einmal in der Spezial-Kläranlage am Marienhospital, sie belasten daher die Gewässer und schädigen die Fauna in den Bächen und Flüssen“, so Unternehmenssprecher Ilias Abawi.

In Essen hat der Verband gemeinsam mit der Stadt die Aufklärungskampagne „Essen macht’s klar“ angeschoben. Sie gilt als Modellprojekt. Denkbar sei, dass sie später auch auf andere Städte, wie etwa Gelsenkirchen, übertragen wird.