Spunk sucht Nachwuchsmusiker für Wettbewerb „GErockt“

Das Gelsenkirchener Jugend-Kultur-Zentrum Spunk bietet allen Nachwuchsbands beim Wettbewerb „GErockt“ in Pandemie-Zeiten die Chance, mal wieder live Musik zu machen.

Jugend-Kultur-Zentrum Spunk in Gelsenkirchen wendet sich mit dem Wettbewerb „GErockt“ an Nachwuchsmusiker, die Auftrittsmöglichkeiten vermissen.

In Zeiten der anhaltenden Corona-Pandemie sind auch im Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk nahezu alle Konzerte ausgefallen. Dennoch möchte das Ückendorfer Falken-Team junge Kultur fördern und ruft deshalb vor allem Nachwuchsbands zur Teilnahme am Wettbewerb „GErockt“ auf. Das Ziel lautet: einen Podcast, eine Radio-Sendung in der bosnischen Partnerstadt Zenica und einen MP3-Stick als kleines Geschenk zu produzieren.

„Für junge Bands ist es gerade besonders schwierig, Aufmerksamkeit für die eigenen Songs zu bekommen. Auftritte, Festivals und Feste fallen aus. Auf Online-Shows haben viele nach unzähligen Stunden in Online-Unterricht oder -Vorlesungen sowie in Video-Konferenzen keine Lust“, weiß Sebastian Kolkau, Vorsitzender des Spunk-Fördervereins. Darum habe man geschaut, wie jungen Künstlerinnen und Künstlern trotz des Lockdowns geholfen werden kann.

Zwölf bis 15 Kreative werden ausgewählt

Bands, Duos und Solo-Künstler aus Gelsenkirchen und Umgebung können sich nun für das Projekt „GErockt“ bewerben. Dazu reicht eine E-Mail an spunk.ge@gmx.de mit Foto, Kurzbeschreibung und einem Song als MP3-Datei. Das Team des Ückendorfer Kultur-Zentrums trifft hier eine Vorauswahl.

Mit zwölf bis 15 Kreativen wird dann ein Podcast erstellt, der kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Zudem werden 1200 USB-Sticks mit den Songs und einem Booklet produziert, die kostenlos als kleines Mitnehm-Geschenk verteilt werden. Und es gibt eine Radio-Sendung in der bosnischen Partnerstadt Zenica, in der die ausgewählten Songs ausgestrahlt werden. Dabei hilft die jahrelange Partnerschaft mit dem Jugend-Projekt „RadiYo Active“ in Zenica.