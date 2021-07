„Spunk“: Interkultureller Garten auch in den Ferien geöffnet

Gelsenkirchen. Das Kinder- und Jugendzentrum „Spunk“ in Gelsenkirchen öffnet seinen Interkulturellen Garten auch in den Sommerferien – und zwar bis Ende Juli.

Auch in den ersten Wochen der nun gestarteten Sommerferien ist der Interkulturelle Garten im Kinder- und Jugendzentrum „Spunk“ (Festweg 21 in Ückendorf) geöffnet. Immer dienstags bis freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr warten noch bis Ende Juli viele verschiedene Angebote auf die Kinder, Teens und Jugendliche ab sechs Jahren.

Trommel-Workshop und Bubble-Bälle

Das Projekt wird unterstützt durch die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen NRW und dem Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration. In dieser Woche wird am Mittwoch, 7. Juli, Platz für junge Kunst gemacht: Im Garten werden Staffeleien mit Keilrahmen aufgebaut, an denen sich die Kids kreativ auslassen können. Einen kurzen Trommel-Workshop gibt es am 13. Juli, bevor dann die Bubble-Bälle aufgepumpt werden. Auch ein Kurz-Trip auf die Himmelsleiter steht auf dem Programm. Die Teilnahme ist immer kostenlos. Infos im Netz: www.spunk-ge.de.

