Spunk-Ferienkinder engagieren sich für eine gesunde Umwelt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Die Ferienkinder des Gelsenkirchener Jugendzentrums Spunk engagieren sich für die Umwelt. Im Angebot: Spiele und Sport, Graffiti-Workshop.

Im Spunk-Ferienprogramm stehen neben Ausflügen, Spaß, Sport und Spiel auch ernstere Themen auf dem Programm. So beschäftigten sich die Ferien-Programm-Gruppen im Ückendorfer Jugendzentrum (Festweg 21) mit den Themen Umweltschutz und Ökologie, darunter insbesondere mit Müll, Mobilität und Insektenschutz. Unter anderem malten die Kinder Plakate, die bei einer Müllsammelaktion im Stadtteil zum Einsatz kamen.

Freie Plätze für das Spunk-Ferienprogramm

Auch in den letzten beiden Wochen der Sommerferien gibt es noch jede Menge Action im Spunk-Ferienprogramm. So wird es noch Escape Rooms geben, einen Sport-Tag und verschiedene Ausflüge bevor es dann am 7. August zur Abschluss-Party kommt. Es stehen noch Plätze zu Verfügung.

Spiel- und Sportangebote ohne Anmeldung: Badminton, Spike-Ball, Frisbee-Golf

Ebenso bietet das Spunk noch weitere Ferien-Action: Von dienstags bis freitags heißt es im Pestalozzihain an der Ückendorfer Straße „Spunk On Tour“. Hier gibt es zwischen 15.30 und 17.30 bei gutem Wetter immer Spiel- und Sport-Angebote des Falken-Zentrums. Ob Badminton, Spike-Ball, Actionbound-Touren oder Frisbee-Golf - jeden Tag können die Mädchen und Jungen hier neue Spiele und Sport-Arten ausprobieren. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig.

Kostenloser Graffiti-Worksshop am 2. August im Spunk

Am Sonntag, den 2. August, findet von 12 bis 18 Uhr der nächste Graffiti-Workshop im Spunk-Garten (Festweg 21) statt. Hier können Teenager ab zwölf Jahren dann kostenlos in die Graffiti-Kunst einsteigen, Skizzen zeichnen und diese dann mit der Dose an die Gartenmauer des Ückendorfer Jugendzentrums sprayen. Dabei werden sie von erfahrenen Sprayern unterstützt. Hierfür sind noch Anmeldungen möglich. Dies am besten per E-Mail an sebastian.kolkau@falken-gelsenkirchen.de senden.

