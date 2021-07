Spuckender Gelsenkirchener stört Polizeieinsatz: Gewahrsam

In Gewahrsam landete ein Gelsenkirchener, der einen Polizeieinsatz störte. Er hatte am Mittwoch, 28. Juli, Beamte beleidigt und versucht sie anzuspucken.

Nachdem ein 44-Jähriger fortlaufend einen Einsatz wegen eines Streits unter Frauen gestört hat, haben Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch, 28. Juli, einen 44 Jahre alten Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen. Strafanzeigen wurden eingeleitet.

44-jähriger Gelsenkirchener beleidigt Polizeibeamte

Gegen 23.45 Uhr wurden die Beamten am Mittwoch zur Strundenstraße in Horst alarmiert, weil dort vier Frauen in Streit geraten waren. Bei ihren Ermittlungen wurden die Polizeikräfte aber derart von einem 44-jährigen Gelsenkirchener gestört, dass ihm ein Platzverweis erteilt wurde.

Statt sich zu entfernen, beleidigte der Gelsenkirchener die Beamten und spuckte in ihre Richtung. Daraufhin wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Auch dabei wurden die Beamten behindert, und zwar von zwei Mitgliedern der in Streit geratenen Gruppe.

Folge: Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Gefangenenbefreiung.

