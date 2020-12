Auf frischer Tat ertappt von der Polizei wurden zwei Sprayer in Gelsenkirchen, die an der Autobahn 42 die Lärmschutzwand (Symbolbild) mit Farbe beschmierten.

Illegale Sprayer Sprayer auf frischer Tat in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen-Feldmark. Auf frischer Tat ertappt von der Polizei wurden zwei Sprayer in Gelsenkirchen, die an der Autobahn 42 die Lärmschutzwand mit Farbe beschmierten.

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag, 13. Dezember, zwei Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen. Die beiden Männer beschmierten die Lärmschutzwand an der A 42 in Höhe des Stadtteils Gelsenkirchen-Feldmark. Ein Diensthund kam zum Einsatz.

Diensthund spürt geflüchteten Sprayer in Gelsenkirchen in einem Gebüsch auf

Die beiden 23- und 25-jährigen Gelsenkirchener hatten sich am Sonntag gegen 2.05 Uhr Zutritt zur Autobahn verschafft und dort bereits mit Sprühfarbe ihre sogenannten „Tags“ (Schriftzüge) auf einer Lärmschutzwand aufgebracht. Als sie von Polizeibeamten entdeckt wurden, versuchte sich ein Tatverdächtiger gegen die Festnahmen zu wehren. Beamte überwältigten ihn. werden.

Dem Komplizen gelang zunächst die Flucht, er wurde aber von einem eingesetzten Diensthund in einem Brombeerbusch aufgespürt und ebenfalls festgenommen. Vor Ort fanden sich frische Sprühereien, auch konnte ein Beutel mit Farbspraydosen sichergestellt werden.