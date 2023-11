Spotify Wrapped in Gelsenkirchen: Dieser Song überrascht

Gelsenkirchen. Der Spotify-Jahresrückblick ist da. Welche Songs in Gelsenkirchen am meisten gehört wurden – und welcher Song in der Top 5 überrascht.

Musikstreaming-Marktführer Spotify hat mit der „Wrapped“-Liste wieder einmal seinen traditionellen Jahresrückblick veröffentlicht. Die Liste offenbart nicht nur die globalen Trends, sondern zeigt auch, welche Songs und Künstler im Lokalen, zum Beispiel in Gelsenkirchen, 2023 am meisten gestreamt wurden. Und tatsächlich gibt es in der Emscherstadt durchaus eine Auffälligkeit.

Auf Platz eins in Gelsenkirchen ist zwar, fast wie in jeder deutschen Stadt, der Mega-Hit „Komet“ von Apache 207 und Udo Lindenberg. Und „Sie weiß“ von Ayliva und Mero auf Platz zwei sowie „Flowers“ von Miley Cyrus auf Platz drei sind im NRW-Vergleich ebenfalls keine große Überraschung. Aber auf Platz vier ist ein Song, den die Gelsenkirchener augenscheinlich viel mehr lieben als viele andere Menschen in NRW: „Bamba“ von Luciano, Aitch und BIA ist sonst in keiner Stadt im Umkreis in der Top 5.

Spotify Wrapped: „Tabu“ von Yung Yury landet in Gelsenkirchen auf Platz 5

Der harte Rap-Song, der dem Subgenre Drill zuzuordnen ist, hat szeneintern ordentlich für Furore gesorgt – schließlich hat Deutschrap-Star Luciano mit Aitch einen der populärsten Rapper aus Großbritannien und mit BIA eine erfolgreiche Rapperin aus den Vereinigten Staaten für seinen Hit gewinnen können. Den Spotify-Hörern in Gelsenkirchen hat die internationale Zusammenarbeit offenbar besonders gut gefallen.

Auf Platz fünf der meistgestreamten Songs in Gelsenkirchen ist übrigens noch „Tabu“ von Yung Yury und Damn Yury gelandet. Der Ohrwurm-Song setzt auf die aktuell beliebte Mischung aus Rap und Techno und ist auch in vielen anderen Städten in den Top 5 zu finden.

Diese Podcasts, Künstler und Genres wurden in Gelsenkirchen 2023 am meisten gehört

Neben den Top-Songs gibt es weitere Statistiken aus Gelsenkirchen. Die fünf meistgehörten Artists in Gelsenkirchen sind:

Apache 207

Bonez MC

Ayliva

Luciano

RAF Camora

Die fünf meistgehörten Podcasts in Gelsenkirchen sind:

Gemischtes Hack

Hobbylos

Kurt Krömer - Feelings

Mordlust

Fest & Flauschig

Die beliebtesten Genres in Gelsenkrichen sind:

German Hip-Hop

Pop

German Pop

Rap

Hip-Hop

