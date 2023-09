Sport-Paradies bleibt in den Herbstferien geschlossen

Das Sport-Paradies in Gelsenkirchen bleibt in den Herbstferien 2023 geschlossen.

Gelsenkirchen. Ärgerlich für alle Schwimmer: In den Herbstferien bleibt das Sport-Paradies in Gelsenkirchen-Erle geschlossen. Das sind die Gründe.

Schlechte Nachricht für alle Wasserratten: Das Sport-Paradies an der Adenauerallee in Erle bleibt in den Herbstferien geschlossen. Grund dafür sind wichtige Wartungs- und Reparaturarbeiten, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichen Pressemitteilung.

Arbeiten im Gelsenkirchener Sport-Paradies beginnen am 4. Oktober

Ab dem nächsten Mittwoch, 4. Oktober, findet im Sport-Paradies die jährliche Wartungswoche statt. Alle Reparaturen, Reinigungs- und unaufschiebbaren Wartungsarbeiten, die nicht im laufenden Betrieb stattfinden können, werden in den folgenden knapp zwei Wochen durchgeführt.

Welche Arbeiten stehen an? Laut Mitteilung wird die komplette Wellenmaschine gewartet und überprüft. Auch das Ausschwimmbecken sowie das Kursbecken werden geleert und gereinigt. In den Becken können zusätzliche Fliesen- und Verfugungsarbeiten getätigt werden.

Ab 16. Oktober soll im Sport-Paradies wieder alles im Normalbetrieb laufen

Wichtigste Aufgaben seien aber die Wartung und Reinigung des Hubbodens, der unter dem großen Wellenbecken liegt. Das bedeutet für die dort tätigen Kräfte, dass sie unter 300 Tonnen Beton und Stahl arbeiten. Zusätzlich werden verschiedenen Bereiche neu gestrichen.

Ab Montag, 16. Oktober, kann der beliebte Treffpunkt für alle Schwimmerinnen und Schwimmer dann wieder wie gewohnt genutzt werden.

