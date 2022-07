Spezialtherapie: Neue Hoffnung für Gelsenkirchener „Eisbär“

Der schwerstkranke Gelsenkirchener Matthias „Eisbär“ Lang leidet unter anderem an einer Fettstoffwechselerkrankung, die zu einem Schlaganfall führen kann und einer Entzündung des Gehirns. Über eine Spendenaktion ist die für eine Blutwäsche notwendige Summe von gut 18.000 Euro zusammengekommen, jetzt hat die Behandlung angefangen. Mit ersten kleinen Erfolgen.

Gelsenkirchen. Lichtblick und neuer Lebensmut für schwerstkranken Gelsenkirchener „Eisbär“. Wie die Spezialtherapie nach einer Spendenaktion angelaufen ist.

Riesengroß war die Resonanz auf den verzweifelten Spendenhilferuf für einen schwerstkranken Gelsenkirchener. Und erfolgreich. Denn jetzt begann die Blutwäsche-Spezialbehandlung für Matthias „Eisbär“ Lang. Der 41-Jährige schöpft neue Hoffnung, weil die Therapie anzuschlagen scheint.

Jahrelang litt der Gelsenkirchener Matthias Lang unter Schmerzen und völliger Erschöpfung aufgrund zahlreicher schwerer Erkrankungen. Bei der Internistin Dr. Beate Jaeger in Mülheim an der Ruhr hat er jetzt eine Spezial-Therapie begonnen. Foto: Foto: Maria Gahl

„Mir geht es spürbar besser, auch wenn ich noch Rückschläge einstecken muss“, sagt Matthias Lang nach den ersten fünf Behandlungen. „Ich muss lernen, es langsam angehen zu lassen und mir nicht so viel zuzumuten.“ Der waschechte Schalker, von Freunden und Bekannten nur „Eisbär“ genannt, ist aktuell nur noch optisch ein Hüne. Denn: Er hat einen jahrelangen Leidensweg mit „ständigen Schmerzen, völliger Kraftlosigkeit und Lebensgefahr“ hinter sich.

Nach den ersten Blutwäschen bei der Mülheimer Internistin Dr. Beate Jaeger, ist bei dem gelernten Kfz-Mechaniker und Fahrzeugbauer neue Hoffnung aufgekeimt, endlich ein Stück Lebensqualität zurückzugewinnen.

Über dieses Gerät werden die bedrohlichen Thromben, die das Blut des Gelsenkirchener „Eisbärs“ verstopfen, herausgefiltert. Foto: Foto: Maria Gahl

Der ehemalige Drummer der Gelsenkirchener Band „Imperial Council“ leidet unter einer Vielzahl an Krankheiten, unter anderem an einer üblen Fettstoffwechselerkrankung, die zum Tod führen kann, sowie unter ME/CFS – hinter dem kryptischen Kürzel verbirgt sich eine Gehirnentzündung. Die Blutwäschen in Mülheim sollen die Thromben, die sein Blut verstopfen, herausfiltern. Seit Februar 2021 behandelt Beate Jaeger Long-Covid-Erkrankte mit dieser speziellen Blutwäsche, genannt HELP-Aphärese.

Kurzauftritt bei Gelsenkirchen Rockkonzert: Kleiner Schritt zurück ins Leben

„Aktuell stehen 12.000 Betroffene auf ihrer Warteliste“, weiß Lang als einer der Hilfesuchenden. Verzweifelte reisen aus aller Welt zu Jaeger ins Revier an. Die Arbeit der Mülheimerin hat auch den populären Fernsehmediziner Eckart von Hirschhausen neugierig gemacht. In seiner Reportage „Hirschhausen – Corona ohne Ende?“ nimmt die Arbeit Jaegers einen breiten Raum ein. Der neueste Beitrag dazu ist hier zu sehen.

Das Lachen und der Lebensmut sind wieder zurückgekehrt bei Matthias „Eisbär“ Lang. Der Gelsenkirchener, oft tagelang ans Bett gefesselt, kann wieder nach draußen. Foto: Foto: Maria Gahl

„Mein Blutbild zeigt deutliche Fortschritte“, erzählt Lang, der Filter sei am vergangenen Montag voll gewesen. Das bedeutet, es wurden viele der bedrohlichen Verstopfungen im Blut herausgewaschen. Fünf dieser insgesamt rund 18.000 Euro teuren Behandlungen, die die Krankenkasse nicht übernimmt, hat der „Eisbär“ bereits hinter sich. Weitere folgen, wann ist angesichts des beschriebenen Andrangs noch offen. Verzögert hat sich Langs Therapie zusätzlich noch durch Corona, im Krankenhaus hatte er sich nach einer mehrwöchigen Schmerzbehandlung angesteckt.

Gelsenkirchener beschreibt Krankheitszustand mit „Dahinsiechen im Liegen“

Welche Welten zwischen seinem Leben vor und nach den Blutwäschen liegen, beschreibt der heute mit seiner Lebensgefährtin Maria Gahl an der Wesermarsch am Jadebusen lebende Gelsenkirchener so: „Es war Dahinsiechen im Liegen, ständige unter Schmerzen, abgeschirmt von der Außenwelt im Dämmerlicht. Mittlerweile aber bin ich nicht mehr tagelang völlig erschöpft nach einer kleinen Anstrengung.“

Aus Dankbarkeit für die große Spendenbereitschaft vieler Menschen aus Gelsenkirchen und darüber hinaus sowie aus Freude über die langsam zurückkehrende Kraft und den Lebensmut hat es sich Matthias Lang nicht nehmen lassen, kurzfristig bei Rock am Bahnwerk zwei Songs mit seiner Band Imperial Council mitzuspielen, deren Gründungsmitglied er ist. Ein Einsatz, der seine fragilen Akkus komplett geschröpft hat. Nehmen lassen wollte er sich dieses Dankeschön aber um keinen Preis der Welt. Auch, weil ihm dieser kleine und doch so große „Schritt zurück ins Leben mental so unendlich gut getan hat“.

Spendensammeln per Crowdfunding-Prinzip Für den Gelsenkirchener Matthias „Eisbär“ Lang hat seine Lebensgefährtin Maria Gahl online einen Spendenaufruf gestartet. Und zwar über die Internet-Plattform „gofundme“. Die Spendenerhebung erfolgt nach dem Crowdfunding-Prinzip. Mehr als 18.000 Euro kamen so am Ende zusammen. Der 41-jährige Schalker war von Kindheitstagen an immer aktiv und sportlich. Sein ambitioniertes Training brachte ihn so weit, dass er sogar mit einer Karriere als Profi im Boxsport liebäugeln durfte. Ein schwerer Motorradunfall, bei dem das rechte Bein bzw. Sprunggelenk zertrümmert wurde, ließ den Traum aber jäh platzen.

