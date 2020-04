Spendengala verschoben: Torsten Sträter bleibt der Top-Act

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Spendengala „Straßenfeuer“ in Gelsenkirchen muss wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Torsten Sträter bleibt der Top-Act des Abends.

Die schlechte Nachricht vorweg: Die siebte Auflage der Spendengala „Straßenfeuer“, die eigentlich am Sonntag in einer Woche im Hans-Sachs-Haus steigen sollte, muss wie alle anderen Großveranstaltungen auch verschoben werden. Die guten Nachrichten: Der neue Termin steht bereits fest. Nun soll die traditionsreiche Benefizveranstaltung am Sonntag, 25. Oktober, über die Bühne gehen. Und auch beim Ausweichtermin wird Torsten Sträter der Top-Act des Abends sein.

„Torstens Bereitschaft auch in dieser Situation den Nachspieltermin unter Verzicht jeglicher Gage zu spielen, ist einmal mehr ein Zeichen echter Größe“, freut sich Helmut Hasenkox, Geschäftsführer der Emschertainment GmbH. Der Eventveranstalter stellt gemeinsam mit Norbert Labatzki, dem Organisator der Spendengala, in jedem Jahr das Programm auf die Beine. Mit Torsten Sträter wurde ein absoluter Publikumsliebling verpflichtet. Der Kabarettist mit der Mütze füllt inzwischen bundesweit die großen Hallen.

Erlös der Gelsenkirchener Spendengala kommt Obdachlosen-Hilfe zugute

Der Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki wird bei seiner Spendengala „Straßenfeuer“ auch wieder selbst auftreten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Der Spendenerlös aus der bereits seit Wochen ausverkauften Gala kommt wie in den vergangenen sieben Jahren den beiden Gelsenkirchener Projekten „Arzt Mobil“ und „Warm durch die Nacht“ zugute, die beide aufgrund der Corona-Pandemie mehr denn je auf das Geld der Gala angewiesen sind. Sie kümmern sich jeweils um das Wohl der Obdachlosen in dieser Stadt.

„Wir hatten gehofft, an diesem Abend bei den Spenden erstmals die 15.000-Euro-Marke knacken zu können“, hatte Organisator Labatzki im Vorfeld gesagt. Nun fügt er hinzu: „Die Spende der Eintrittserlöse war noch nie so wichtig wie in diesem Jahr. Ich hoffe, dass die Gelsenkirchener sich solidarisch zeigen und keine Tickets zurückgeben werden.“ Die Tickets behalten also auf jeden Fall ihre Gültigkeit. Wer weitere Infos braucht, meldet sich unter: 0209/954 11 40.

Labatzki will an diesem Gala-Abend im Oktober auch selbst wieder auf der Bühne stehen: Zusammen mit Riccardo Doppio, dem „Eros aus dem Pott“, wird der Musiker einige Stücke zum Besten geben. Die Emschertainment GmbH weist noch einmal darauf hin, dass alle Künstlerinnen, Künstler, Dienstleister und auch die Stadt Gelsenkirchen unentgeltlich arbeiten, so dass die Erlöse aus der Gala zu 100 Prozent den Bedürftigen zukommen.