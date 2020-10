Gelsenkirchen. Verschobene Spendengala „Straßenfeuer“ soll nun am 25. Oktober in der Gelsenkirchener Emscher-Lippe-Halle stattfinden – mit Torsten Sträter.

Eigentlich war sie für den 26. April geplant, doch wegen der sich bereits damals massiv ausbreitenden Corona-Pandemie musste die siebte Auflage der Spendengala „Straßenfeuer“ damals verschoben werden. Nun steht der neue Termin fest: Am Sonntag, 25. Oktober, wird das Hilfsprojekt nun über die Bühne gehen. Und das gleich zweimal an einem Tag.

Umzug vom Hans-Sachs-Haus in die Emscher-Lippe-Halle

Emschertainment-Geschäftsführer Prof. Dr. Helmut Hasenkox bedankte sich bei allen Künstlerinnen und Künstlern für ihre Bereitschaft, bei der Gelsenkirchener Spendengala „Straßenfeuer“ am 25. Oktober gleich zweimal aufzutreten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Weil das Virus weiter um sich greift und die Kapazität der zugelassenen Besucher weiter reduziert wird, müssen an besagtem Sonntag zwei Shows statt einer gespielt werden. Die erste beginnt um 17 Uhr (Einlass: ab 16 Uhr), die zweite um 20 Uhr (Einlass: ab 19 Uhr). Zudem wird die Spendengala vom üblichen Spielort, dem Hans-Sachs-Haus, nun in die deutlich größere Emscher-Lippe-Halle verlegt. Als Top-Act wird Kabarettist Torsten Sträter auftreten.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit der Teilung der Veranstaltung doch noch einen Weg zur Ihrer Durchführung finden konnten. Das Wichtigste ist doch, dass wir am Ende des Tages das Arztmobil und den Verein Warm durch die Nacht zu Ihren Spenden verhelfen können“, sagt Emschertainment-Geschäftsführer Helmut Hasenkox. In beiden Shows wird dasselbe Programm gespielt, was durch die große Bereitschaft der auftretenenden Künstlerinnen und Künstler möglich ist.

Besucher müssen Terminwünsche im Vorfeld auf der Homepage äußern

Ab sofort können sich die Karteninhaber für eine der beiden Shows Plätze reservieren lassen. Wünsche müssen im Vorfeld mitgeteilt werden. Dies ist über die Homepage www.emschertainment.de möglich. „Nur die Personen, die sich dort registriert haben, werden Zutritt zu einer der beidem Shows haben“, betont Emschertainment-Sprecher Sven Wiggermann. Bei den Terminwünschen gilt das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Nur mit der schriftlichen Bestätigung in Verbindung mit der Originalkarte erhalten Besucher Zutritt zur Halle.

Die erlaubte Zuschauerzahl für die beiden Shows richtet sich nach der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung, betonen die Macher von Emschertainment.