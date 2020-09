Spendenaktion für die Opfer des Großbrands in Buer gestartet

Nach dem verheerenden Brand an der De-la-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nun eine koordinierte Spendenaktion gestartet.

Es ging alles wahnsinnig schnell: Nach dem verheerenden Großbrand in der Nacht von Mittwoch, 23. September, auf Donnerstag, 24. September, an der De-La-Chevallerie-Straße in Gelsenkirchen-Buer haben sich sofort zahlreiche Menschen über die verschiedensten Kanäle gemeldet, um zu helfen. Nun gibt es eine koordinierte Spendenaktion und eine Facebook-Gruppe. Und auch hier ist bereits am Freitagnachmittag die Resonanz überwältigend.

Koordinierte Spendenaktion für die Opfer des Großbrands in Gelsenkirchen-Buer

„De la Chevallerie Straße, wir helfen!“ ist der Name der Gruppe – innerhalb kürzester Zeit hat sie fast 600 Mitglieder (Stand Freitagnachmittag). Eine der Administratoren ist Katharina Finke. Sie wohnt in direkter Nachbarschaft, hat bereits in der Brandnacht gesehen, wie verheerend die Ausmaße und Folgen des Feuers sind. Ihr erster Impuls: Helfen, so schnell wie möglich. Und wie ihr ging es vielen. Und es werden immer mehr.

Die Caritas der Pfarrei St. Urbanus sammelt Spenden für die Betroffenen. Dabei geht es um Sach- und Geldspenden. Kurzfristig wurde eine Anlaufstelle im Gemeindehaus hinter der St.-Theresia-Kirche, an der Polsumer Straße 108b in Hassel eingerichtet. Direkt am Freitag, 25. September, öffnete sie in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zum ersten Mal ihre Türen. Am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September, soll es weitergehen. Dann jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

„Wir hoffen sehr, dass so viele Menschen wie möglich helfen“

Zurzeit wird insbesondere Kleidung benötigt, für Männer und Frauen in den üblichen Größen, für Mädchen und Jungen im Alter von fünf bis 14 Jahren. Was auch noch gebraucht wird: Hygieneartikel und Spielsachen für die betroffenen Kinder. Die Spender werden gebeten, nur Sachen zu bringen, die in gutem Zustand sind. Eine Einschränkung: Von Möbel- und Hausratspenden sollen die Helfer absehen – da für die meisten Betroffenen noch gar nicht klar sei, wie sich die Lage in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird. Für Geldspenden lautet die Kontoverbindung:

Caritas Pfarrei St. Urbanus

IBAN DE94 4226 0001 0101 1211 11

Verwendungszweck: „Brandhilfe Buer“

“Wir hoffen sehr, dass so viele Menschen wie möglich helfen“, sagt Katharina Finke. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung der 32 Bewohner der drei betroffenen Häuser, die von jetzt auf gleich so viel verloren haben. Es geht aber auch um etwas anderes: „Dass man den Menschen wieder Hoffnung gibt“, sagt die 26-Jährige.