Spendenaktion für Bedürftige: So machen Gelsenkirchener mit

Der Caritasverband ruft auch in diesem Jahr dazu auf, armen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen. So können Gelsenkirchener mitmachen.

Kleine Geste mit großer Wirkung: Auch in diesem Jahr ruft der Caritasverband wieder dazu auf, bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu machen. Rund 5000 leere Kartons und Tüten sollen so im gesamten Ruhrbistum gefüllt und an Menschen in Not, Arme und Benachteiligte weitergegeben werden. In Gelsenkirchen sollen in diesem Jahr vor allem ganz konkret Wünsche erfüllt werden.

Gelsenkirchen: Caritas organisiert Spendenaktion für Bedürftige zu Weihnachten

„Wir haben die von uns betreuten Kinder und Senioren gebeten, einen Wunschzettel auszufüllen und Wünsche im Wert von zehn bis 20 Euro aufzuschreiben“, erklärt Anne Mayer, die die Aktion für die Gelsenkirchener Caritas organisiert. Im vergangenen Jahr waren es über 300 Wünsche, die den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern eine Freude bereitet haben.

Angehende „Freude-Schenker“ können ihre Weihnachtstüten bis zum Nikolaustag (Montag, 6. Dezember) im Katholischen Stadthaus, an der Kirchstraße 51 und im Michaelshaus in Buer, an der Hochstraße 47, abgegeben werden. An der Kirchstraße können auch die Wunschzettel angefragt werden, derzeit aufgrund der aktuellen Corona-Situation telefonisch.

Tüten zum Befüllen können ab sofort in diesen Einrichtungen, aber auch im Einzelhandel abgeholt werden. Bei der Abgabe werden die Tüten mit einem Aufkleber versehen, auf denen die Schenkenden das Alter und Geschlecht der Person angeben können, die sie beschenken wollen.

Auch Schulen, Kindergärten, Firmen und öffentliche Einrichtungen sind eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen. Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter sekretariat@caritas-gelsenkirchen.de oder im Netz unter caritas-gelsenkirchen.de, aber auch persönlich bei Anne Meyer und Rosario Reyes unter 0209/ 158 06-30 oder 0209/158 06-0.

