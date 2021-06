Spektakuläre Installation in der Gelsenkirchener Schauburg

Die Installation „Hommage an Many“ der beiden Gelsenkirchener Künstler Karl Rosenwald (l.) und Christian Hammer ist am Wochenende in der Schauburg zu sehen.

Gelsenkirchen-Buer. In der Gelsenkirchener Schauburg ist am kommenden Wochenende eine Kunstinstallation zu sehen. Gewürdigt wird ein Künstler aus Buer.

Auf diesen Tag fiebern Filmfans hin: Voraussichtlich Mitte Juni dürfen die Kinos in Gelsenkirchen wieder öffnen. Wer es gar nicht abwarten kann, die Schauburg in Buer einmal wieder von innen zu sehen, der hat am kommenden Wochenende Gelegenheit dazu. Gezeigt wird aber kein Film, sondern eine Kunstinstallation.

Anlässlich des 90. Geburtstages des im Jahr 2016 verstorbenen Gründers der Galerie „werkstatt“, Manfred „Many“ Szejstecki, am 22. Februar dieses Jahres, hatte die „werkstatt“ eine außergewöhnliche und spektakuläre Installation von Karl Rosenwald und Christian Hammer mit dem Titel „Hommage an Many“ präsentiert. Ausgehend von den Monumentalzeichnungen Szejsteckis, der den Raum „so umfangreich wie möglich“ darstellen wollte, projiziert Rosenwald Ausschnitte der so entstandenen Bergbaupanoramen wieder zurück in den dreidimensionalen Raum.

Vom Gelsenkirchener Süden zurück nach Buer

Die Installation war eine der erfolgreichsten Ausstellungen der „werkstatt“ der letzten Jahre, was umso bemerkenswerter ist, da sie coronabedingt nur von draußen zu betrachten war. Nach einem Abstecher in den „stadt.bau.raum“ im Gelsenkirchener Süden kommt sie jetzt noch einmal nach Buer zurück.

Am Samstag, 12. Juni um 20 und 21 Uhr und am darauf folgenden Sonntag, 13. Juni, 12 und 13 Uhr ist die „Hommage an Many“ im großen Saal der Schauburg zu sehen. „Wir nutzen den entstandenen Freiraum“, erklärt Schauburg-Betreiber Ralf Kolecki. Das Kino darf zwar schon wieder öffnen, aber die besonderen Gegebenheiten dieser Branche veranlassen die Kino-Betreiber, damit noch abzuwarten – die Wiedereröffnung ist inzwischen für den 17. Juni vorgesehen.

Hier gibt es Tickets für die Veranstaltung

Anders als an den beiden vorherigen Orten ist in der Schauburg eine an die Bedingungen eines Kinosaales angepasste „Fassung“ der Installation zu sehen. Gebucht werden kann ein kompletter Durchlauf des Videos, der etwa 45 Minuten dauert, mit einem festen Sitzplatz im Saal. Als Aufwandsentschädigung ist ein Unkostenbeitrag in Höhe von 2 Euro zu zahlen. Außerdem hängen dann im Foyer der Schauburg großformatige Drucke von Manfred Szejstecki.

Tickets für die Veranstaltung am Wochenende gibt es über Homepage der Schauburg: www.schauburg-gelsenkirchen.de.

