SPD-Politiker Bruno: Lebensqualität in Gelsenkirchen erhöhen

Aus der Gelsenkirchener Bezirksvertretung Süd kam der Prüfauftrag an die Verwaltung, das Für und Wider für die Errichtung eines Taubenhauses in der Neustadt abzuwägen.

Die SPD-Bezirksfraktion Süd hat in der letzten Sitzung der Bezirksvertretung Süd im ersten Beratungszyklus des Haushaltes 2021 elf Prüfaufträge an die Verwaltung gerichtet. Das teilte Gianluca Bruno mit. Ziel sei es, so der Vorsitzende des SPD-Bezirksfraktion Süd, die Lebensqualität in den Quartieren zu verbessern.

Breites Prüfspektrum: Taubenhaus in der Neustadt, Drogeriemarkt am Dördelmannshof

Das Spektrum der Prüfaufträge reicht nach Angaben des SPD-Politikers von der Einrichtung einer Querungshilfe auf der Straße Auf der Reihe, den Anschluss eines Stromverteilers am Pestalozzihain über die Aufstellung eines Taubenhauses in der Neustadt bis hin zur Einrichtung eines Drogeriemarktes am Einkaufsstandort Am Dördelmannshof.

Im vergangenen Jahr konnte laut SPD ein Teil solcher Initiativen bereits auf den Weg gebracht werden, darunter zählen beispielsweise die Einrichtung einer Beleuchtung am Verbindungsweg Hördeweg in Rotthausen oder die Anbindung vom Von-Wedelstaedt-Park in Ückendorf an den Radschnellweg 1 (RS1).