Wenn, wie hier im Juni 2017, Bauarbeiten die Cranger Straße bzw. die Vom-Stein-Straße in Buer lahm legen, dann weichen die Autofahrer auf Nebenstraßen aus – zum Ärger der Anwohner.

Immermannstraße SPD nimmt Raser auf Buers Nebenstraßen in den Fokus

Gelsenkirchen-Buer. Die Abkürzung Immermannstraße in Buer entnervt laut SPD die Anwohner. Jetzt wird mehr geblitzt – und miteinander gesprochen.

Mal eben mit dem Auto durch die Immermannstraße in Buer brettern, um von der einen Hauptverkehrsader Vom-Stein-Straße auf die andere Cranger Straße zu wechseln – dieses Verhalten nervt laut SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen die Anwohner und ist der Partei ein Dorn im Auge. Nach Beschwerden blitzt die Verwaltung jetzt vermehrt, ein runder Tisch soll folgen.

Ob als Abkürzung oder für den Gasfuß: Die SPD-Mitteilung rückt die Immermannstraße im Bueraner Süden in den Fokus. Am Teilstück Hauptfriedhof werde nach Rücksprache mit der Stadt nun regelmäßig geblitzt, vermeldet Dominic Schneider als Vorsitz der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung-Nord, „bis mit den Umbauten im Bereich der Cranger Str. begonnen wird“. Auch werde ein Gutachten erstellt, um Auswirkungen der Umfahrung von Buer auf die Nebenstraße zu bewerten.

Außerdem gebe es nach den Sommerferien ein Treffen zwischen Verwaltung und Bürgerinitiative, um an einer dauerhaften Lösung für das Problem zu arbeiten, wie die SPD-Bezirksverordnete Rita Schröder ergänzt.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier.