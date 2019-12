Bulmke-Hüllen. Klaus Haertel und Margret Schneegans scheiden aus dem Gelsenkirchener Rat aus. Die SPD Bulmke hat nun die Kandidaten für die Nachfolge nominiert.

SPD Bulmke: Karl und Ruczinski folgen Schneegans und Haertel

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Klaus Haertel hatte es schon vor einiger Zeit angekündigt: Für den nächsten Rat der Stadt Gelsenkirchen, der bei der Kommunalwahl am 13. September 2020 gewählt wird, tritt er nicht mehr an. Auch Margret Schneegans kandidiert nicht wieder. Da beide dem selben Ortsverein angehören, der SPD Bulmke, musste man sich hier gleich doppelt Gedanken über die Nachfolge machen.

Vertreterversammlung der SPD Gelsenkirchen am 21. März

Auf einer gut besuchten Mitgliederversammlung am Montag hat die Bulmker SPD nun die neuen Kandidaten aufgestellt. Diese müssen nun am 21. März auf einer Vertreterversammlung der SPD Gelsenkirchen formal bestätigt werden. In geheimer Wahl machten die Mitglieder Nils Zelaß-Ruczinski zum Kandidaten für den Wahlkreis Bulmke-Nord. Der 43-jährige ist seit 26 Jahren in der SPD, gelernter Industriemechaniker und aktuell als Mediengestalter tätig.

Lothar Urban (l.) tritt für den Bezirk Mitte erneut an. Sein direkter Stellvertreter für die Bezirksliste bei der Kommunalwahl wurde Thomas Siedler. Foto: SPD Bulmke

Gegen eine parteiinterne Konkurrentin setzte sich Anna-Lena Karl mit einem deutlichen Ergebnis durch. Die erst 23-Jährige ist in Bulmke zum Ricarda-Huch-Gymnasium gegangen und hat ihren Master im Bereich Politikmanagement in Münster und Twente gemacht. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Gelsenkirchener Jusos. Beide haben bereits viele Pläne, wie sie sich im Stadtteil bekannt machen wollen.

Kandidaten für die Bezirksvertretung Mitte

Für den Bezirk Mitte tritt der bisherige Vorsitzende der SPD in der Bezirksvertretung Mitte, Lothar Urban, erneut an. Der 69-jährige gelernte Diplom Betriebswirt ist bereits seit 1984 in der BV Mitte. Sein direkter Stellvertreter für die Bezirksliste bei der Kommunalwahl wurde Thomas Siedler. Der 53-jährige gelernte Kfz-Schlosser ist bei Gelsendienste als Berufskraftfahrer tätig