Sparkasse Gelsenkirchen begrenzt mancherorts Öffnungszeiten

Kunden müssen sich in einigen Gelsenkirchener Sparkassen-Filialen auf geänderte Öffnungszeiten einstellen. Foto:

Gelsenkirchen. Zum Schutz vor dem Coronavirus begrenzt die Sparkasse Gelsenkirchen die Öffnungszeiten kleinerer Filialen. Andernorts bleibt alles wie gehabt.

Bei einige Sparkassen-Filialen in Gelsenkirchen kommt es wegen der Corona-Pandemie und weiter ansteigenden Infektionszahlen zu veränderten Öffnungszeiten. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, gelte dies vor allem für kleinere Geschäftsstellen, teilte Sprecher Udo Kramer mit.

Persönliche Beratungsgespräche (nach Terminabsprache telefonisch unter 0209 161 0 oder über die Homepage der Sparkasse) seien aber auch an den von den Einschränkungen betroffenen Standorten weiterhin ganztägig möglich. Auch der SB-Service bleibt unbeeinträchtigt. Die Kundencenter in der Stadtmitte und Buer sowie die Filialen in Erle, Horst, Bulmke-Hüllen und Rotthausen bleiben wie bisher geöffnet.

Gelsenkirchen: Für Sparkassen-Filialen gelten andere Öffnungszeiten

Die anderen Geschäftsstellen werden ab Mittwoch, 4. November, bis Freitag, 27. November, donnerstags ganztägig und an den anderen Tagen für den Service bis 13 Uhr geöffnet. Die Berater dort sind auch an allen Nachmittagen telefonisch oder per Mail erreichbar.

Auf diese Weise wolle, so Kramer, die Sparkasse die Kundenfrequenz steuern und die Einhaltung der Abstandsregeln jederzeit gewährleisten. Auf ihrer Homepage (www.sparkasse-gelsenkirchen.de) hält die Sparkasse ihre Kunden über geänderte Öffnungszeiten und alle Entwicklungen zum Thema Corona auf dem Laufenden.

Eine zentrale Telefon-Hotline hilft Kunden zudem außerhalb der üblichen Öffnungszeiten bei alltäglichen Bankgeschäften (0209 161-2060).