Sparkasse Gelsenkirchen: 70.000 Euro für nachhaltige Schulen

Gelsenkirchen. Die Sparkasse fördert nachhaltige und klimafreundliche Projekte an Schulen mit 70.000 Euro. Wer sich bewerben kann und wie es funktioniert.

70.000 Euro für innovative pädagogische Projekte spendiert die Sparkasse Gelsenkirchen auch in diesem Jahr Gelsenkirchener Schulen. Ein besonderer Schwerpunkt des Förderprojektes „Schule macht Zukunft“ ist das Thema „Nachhaltigkeit.“ Bis zum 12. Mai können sich die Gelsenkirchener Schulen über ihre Fördervereine mit ihren Ideen und Projekten bei der Sparkasse bewerben: Bis zu 2500 Euro Zuschuss gibt es für Projekte mit „grünem Daumenabdruck“, bis zu 1000 Euro für andere förderwürdige Vorschläge. Stechen unter den Einsendungen Konzepte mit einem besonderen ökologischen Nutzen hervor, könnten diese sogar mit bis zu 5000 Euro gefördert werden.

Fledermausboxen und Insektenhotel

Ein Beispiel für vorbildliches grünes Engagement lieferte – so die Sparkasse – das Ricarda-Huch-Gymnasium im letzten Jahr: Mit Unterstützung der Sparkasse renaturierten Schülerinnen und Schüler den Schulteich an ihrer Schule. Auch Fledermausboxen und Insektenhotels wurden in dem Zuge installiert. Mit Trockensteinmauern schufen sie Lebensraum für Frösche und Molche. An anderen Schulen widmeten sich Schülerinnen und Schüler etwa dem Insektenschutz oder der klimafreundlichen Energieerzeugung.

„Wie ein `grüner Faden´ zieht sich Klimaschutz durch unseren Alltag. Insbesondere die Reduktion der CO2-Emissionen ist eine Aufgabe aller Generationen. Mit unserem Schulprojekt wollen wir möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu kreativen Ideen motivieren“, so Bernhard Lukas, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Gelsenkirchen. Auch die Sparkasse ist in Sachen Nachhaltigkeit aktiv. So wurde der Fuhrpark nach ökologischen Aspekten umgerüstet, Filialen sowie eigene Wohngeschäftshäuser nach aktuellen Energieeinsparverordnungen energieeffizient saniert und die Photovoltaikanlagen auf „Sparkassendächern“ auf dem neuesten Stand gehalten. Der Energieverbrauch wurde in den letzten zehn Jahren deutlich gesenkt. Bis spätestens 2035 will die Sparkasse selbst CO2-neutral sein.

Auskunft zum Ideen-Wettbewerb gibt André Szymczak von der Sparkasse, Telefon: 0209 1612162 interessierten Pädagogen, engagierten Schülerinnen und Schüler sowie Eltern.

