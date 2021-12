Sozialwerk St. Georg: Weihnachtspakete für Ahrtal-Flutopfer

Gelsenkirchen. Tolle Hilfsaktion des in Gelsenkirchen beheimateten Sozialwerks St. Georg: Über 500 Weihnachtspakete für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal.

Die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal sind in den vergangen Wochen in der öffentlichen Wahrnehmung ein wenig in Vergessenheit geraten. Der Werkstattrat und die Mitarbeitenden des Sozialwerks St. Georg wollten aktiv etwas dagegen tun: Deshalb überbrachten sie am vergangenen Freitag einen Transporter voller Weihnachtspakete sowie eine Barspende in Höhe von 2100 Euro. Empfänger waren die Caritas-Werkstätten im Kreis Ahrweiler.

Das Besondere an der Aktion: Geschenke und Geldspenden wurden von Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden aus allen Unternehmensbereichen des Sozialwerks St. Georg zusammengetragen. Im Sommer stand das Schicksal der Flutopfer noch im Fokus der medialen Berichterstattung. Und damals, so berichtet es Stefanie Langer, stellvertretende Leiterin der Emscher-Werkstatt des Sozialwerks St. Georg, hätten Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitende den Entschluss gefasst zu helfen.

Einrichtung in Sinzig wurde bei der Flutkatastrophe komplett zerstört

Und so entschlossen sich alle Helfer, den Menschen einer sozialen Einrichtung oder Organisation im Ahrtal einen Weihnachtswunsch zu erfüllen. Als Partnerorganisation kam die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe mit ins Boot, die auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Sinzig betreibt. Diese war vom verheerenden Hochwasser im Juli komplett zerstört worden.

Anfang November kamen rund 530 ausgefüllte Wunschzettel aus den Caritas Werkstätten im Kreis Ahrweiler in der Gelsenkirchener Zentrale des Sozialwerks an. Und groß war die Freude bei den Organisatoren, als Mitte Dezember dann tatsächlich mehr als 500 gespendete Geschenke vorlagen. Freunde und Familien der Klienten und Mitarbeitenden beteiligten sich ebenso an der Aktion wie Firmen, die in regelmäßigem geschäftlichem Kontakt zum Sozialwerk St. Georg stehen.

Großer Dank für ein „unglaubliches Engagement“

Am Freitag wurden die Geschenke dann nach Burgbrohl gebracht. Rechtzeitig vor den anstehenden Festtagen werden sie verteilt, so dass alle rechtzeitig bei ihren Empfängerinnen und Empfängern ankommen. Die Organisatoren danken allen Beteiligten „für dieses unglaubliche Engagement“.

Das Sozialwerk St. Georg ist soziales Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Gelsenkirchen und rund 150 Standorten in NRW. 2500 Mitarbeitende erbringen Dienstleistungen für rund 4400 Menschen mit geistiger Behinderung, psychischer oder Sucht-Erkrankung.

