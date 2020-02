Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Soziale Arbeit

Im Awo-Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop arbeiten durchschnittlich etwa 520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Einrichtungen und Bereichen. Es gibt 26 Offene Ganztagsschulen, acht Kindertageseinrichtungen, die Familienbildung, und Beratungsstellen für verschiedene Zielgruppen.

Organisiert ist der Unterbezirk in 20 Ortsvereinen in Gelsenkirchen, sechs in Bottrop.