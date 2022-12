Sound Brothers: Klänge unter dem Sternen- und Dschungeldach

Gelsenkirchen. David Röske (36) zog mit dem Tonstudio aus dem Keller in eine ehemalige Arztpraxis. In der Gelsenkirchener City wird nun gemixt und gemastert.

Aus dem Keller ins Licht: In einer ehemaligen Arztpraxis hat das Gelsenkirchener „Sound Brothers Tonstudio“ eine neue Bleibe gefunden. Auf gut 160 Quadratmetern an der Augustastraße 4 mitten in der City hat das „Sound Brothers Tonstudio“ seine neue Bleibe gefunden. Und jetzt nach einem Umbau viel mehr kreativen Raum für Beats, Gesangsaufnahmen, Foto- und Videoproduktionen.

„Mit zwei Freunden habe ich fast alles selbst gemacht. Darauf bin ich sehr stolz“, sagt Inhaber und Geschäftsführer David Röske. „Wir haben die Räume kernsaniert und teils neue Wände hochgezogen“, so der 36-Jährige, der eigentlich gelernter Einzelhandelskaufmann ist und zusätzlich den CBD-Laden Hanfmade in der Gelsenkirchener City betreibt. Seit etwa einem halben Jahr erstrahlt das Tonstudio im neuen Glanz.

Tonstudio in der City: Kreativ sein mit Wolkenhimmel und Dschungel-Gefühl

Die Gesangskabine hat eine Decke, die durch Watte und LED-Lichter an einen Wolkenhimmel erinnert. Mikrofone, aber auch ein Ringlicht für beispielsweise TikTok-Aufnahmen stehen auf den gut 18 Quadratmetern bereit. Zu etwas Besonderem macht die Kabine aber ein ganz anderes Detail.

Während in vielen Tonstudios eine Glasscheibe Gesangskabine und Mischraum trennen, markiert bei den Sound Brothers ein Spiegel die akustisch-optische Grenze. „Darin können sich Rapper und Sänger sehen, das dient der Selbstmotivation“, erklärt der 36-jährige Studioleiter seine Idee dahinter. Ansonsten geht es hier klassisch-professionell zu. Im eigenen Mixingroom werden die Instrumentalaufnahmen und Beats gemischt und gemastert. Letzteres dient der klanglichen Balance eines Stereo-Mixes. Mehrere Bildschirme auf einem selbstgefertigten Tisch dienen dabei als digitale Mischpulte. Hier entstehen Songs aber auch Jingles Werbespots, kurze einfache Melodien mit hohem Wiedererkennungswert.

Zum Verweilen und als Raum für kreative Ideen wurde ein Aufenthaltsraum geschaffen. Pflanzen und Dekoration geben ihm eine Dschungel-Atmosphäre. „Den Raum nenne ich Room of Colour. Jedem Künstler, egal, wo er herkommt, möchte ich hier einen Platz ermöglichen“, so Röske. Die Musiker, die seine Hilfe in Anspruch nehmen, kommen größtenteils aus dem Gelsenkirchener Hip-Hop-Sektor, Dancehall und Pop. Kundschaft aus Rhein-Ruhr-Städten wie Leverkusen, Essen und Gladbeck steuern die Emscherstadt ebenso an.

Neu bei Sound Brothers: Foto- und Videoproduktionen, Babys und Paarshooting

David Röske alias „Smoven“ im Jahr 2013 beim Rap-Wettbewerb „Beats 4 life“ im Jugendzentrum Spunk in Gelsenkirchen-Ückendorf. Foto: Martin Möller / FFS

Unter den Interpreten sind auch viele Newcomer. „Ich versuche immer, eine Erfolgsgarantie zu geben“, sagt David Röske. „Häufig begleite ich Künstler vom Song-Schreiben bis zum abschließenden Mastering.“ Unterstützung erhält der 36-Jährige, der in der lokalen Musikszene unter dem Pseudonym „Smoven“ bekannt ist, auch von seinem Bruder Jens Röske „Ruffneck“ (34) und von Mirac Atalay „Don Mibe“ (21). Letzterer sei, gerade was digitale Inhalte beispielsweise für TikTok angeht, ein echter Profi.

Neuhinzugekommen zum Tonstudio ist aufgrund der Nachfrage auch ein eigener Bereich für die Foto- und Videoproduktion. Unter anderem finden jetzt auch Baby- und Paarshootings dort statt. In einem großen Glaskasten gibt es die Möglichkeit, Videos mit verschiedenfarbiger Beleuchtung zu drehen.

Das kostet eine komplette Songaufnahme Eine komplette Songaufnahme inklusive Mixing und Mastering kostet 220 Euro. Für insgesamt 450 Euro bauen David Röske und sein Team in Absprache mit dem Künstler auch noch einen Beat dazu und produzieren den Song. Mehr über das Sound Brothers Tonstudio unter: www.soundbrothers-tonstudio.de

Gestartet ist Inhaber und Geschäftsführer David Röske, der selbst schon früh musikalisch aktiv war, übrigens im Wohnzimmer seiner ersten eigenen Wohnung. Dort errichtete der heute 36-Jährige eine erste provisorische Gesangskabine.

Danach wurde er Schritt für Schritt etwas mehr professioneller. Mal funktionierte er kurzerhand eine Küche zu einem Tonstudio um, oder die Technik fand sich in einem Fitnessstudio wieder. Schwere Beats statt schwere Hanteln sozusagen. Bis David Röske im Keller an der Augustastraße landete. Aber auch da war es auf Dauer zu dunkel, zu stickig. Frische Luft und Platz fehlten. Und vor allem Licht, Rampenlicht.



