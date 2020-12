Der Club Soroptimsten International (SI) Gelsenkirchen-Buer sucht für sein neues Projekt „Musik für Senioren“ noch Mitstreiter: Die im Jahr 1984 gegründete Vereinigung, die sich vor allem für die Rechte der Frauen starkmacht, will in Pandemie-Zeiten Musiker mit Senioren zusammenbringen, die in Pflegeheimen leben. Der Termin für das erste Kurzkonzert, bei dem natürlich alle derzeit geltenden Corona-Regeln eingehalten werden, steht bereits: Es steigt am Dienstag, 8. Dezember, im Alten- und Pflegeheim Liebfrauenstift der Caritas an der Ruhrstraße in Schalke. Auftreten wird Mathias Müller.

Corona: Zahl der sozialen Kontakt ist bei vielen Pflegeheim-Bewohnern rückläufig

„Wir wollen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, sagt die Gelsenkirchener Galeristin Jutta Kabuth , die sich bereits seit vielen Jahren beim hiesigen Soroptimisten-Club engagiert. Zum einen sollen frei schaffende Musiker, die seit Monaten wegen der Corona-Schutzverordnung nicht mehr öffentlich spielen durften, eine Auftrittschance samt Gage erhalten. Und für die Senioren in den Alten- und Pflegeheimen ist der Besuch der Musiker eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag , in dem die Zahl der sozialen Kontakte merklich zurückgegangen ist.

„Wir wollen diese beiden Gruppen zusammenzubringen, natürlich unter den aktuellen Hygienebedingungen und Corona-Auflagen – also ohne Gesundheitsrisiko für die Senioren oder für die Musiker “, betont Kabuth. Die ersten fünf Konzerte dieser Art finanziert der Club aus seiner Kasse. Damit danach noch weitere folgen können, werden alle Bürgerinnen und Bürger um Spenden gebeten. Denn diese Reihe soll nach den Wünschen der derzeit 33 Frauen im SI-Club über Weihnachten hinaus bis ins Frühjahr 2021 fortgeführt werden. Spenden an Soroptimisten International Gelsenkirchen-Buer, IBAN: DE18 4226 0001 0107 6111 00, Betreff: „Musik für Senioren“.

Kontakt zum Soroptimisten-Club Gelsenkirchen-Buer

Interessierte Musiker und interessierte Heime, die Konzerte im geschützten Rahmen unter den geforderten Hygienebedingungen durchführen können und möchten, melden sich bitte beim SI-Club Gelsenkirchen-Buer unter der E-Mail-Adresse SI.GeBuer@gmail.com oder unter 0157/38 11 95 43 (Claudia Geis).