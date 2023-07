„Sonnenmilch-Flatrate“ für Bauarbeiter in Gelsenkirchen?

Gelsenkirchen. „Keine Sonnen-Kompromisse auf dem Bau!“ Die IG Bau findet: Desinfektionsspender der Corona-Pandemie sollten jetzt mit Sonnenmilch gefüllt werden.

Die IG Bau Emscher-Lippe-Aa fordert eine Sommer-Flatrate für Wasser und Sonnencreme auf dem Bau. „Bauarbeiter, Fassadenreiniger oder Garten- und Landschaftsbauer in Gelsenkirchen sollen gesund durch den Sommer kommen und im Job keine ,Sonnen-Kompromisse’ machen“, heißt es jetzt von der Gewerkschaft mit Blick auf die wieder stark steigenden Temperaturen.

„Wer unter freiem Himmel arbeitet, hat ein enormes UV-Risiko. Gefährlich ist längst nicht nur der akute Sonnenbrand. Die Haut vergisst nichts. Sie sammelt die Sonnenstunden – Jahr für Jahr: Die ständige Einstrahlung lässt die Haut früher altern und kann zu Hautkrebs führen“, sagt Georg Nießing.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU warnt davor, „die Sonne auf die leichte Schulter zu nehmen“ und fordert die Betriebe auf, beim Arbeitsschutz in den Sommermodus zu schalten: „Sonnencreme und Wasser muss es für die, die draußen arbeiten, kostenlos geben. Das ist kein Goodie, kein freiwilliger Service vom Betrieb. Nein, Durstlöschen ist Sache vom Chef. Genauso wie der Schutz vor intensiver Sonne.“

Gewerkschaft fordert: Desinfektionsspender für Sonnenmilch nutzen

Was mit der Handdesinfektion in der Corona-Pandemie geklappt habe, müsse jetzt auch beim Sonnenschutz am „Open-Air-Arbeitsplatz“ zu schaffen sein: „Aus Desinfektionsmittel-Spendern sollten Sonnenmilch-Spender werden. Und die muss es auf allen Baustellen geben. Vorbild beim Umrüsten der Spender von Hygiene auf Sonnenschutz seien die Niederlande. Dort gebe es in diesem Sommer an öffentlichen Plätzen bereits kostenlose Sonnencreme aus umfunktionierten Desinfektionsspendern.

Für alle, die unter freiem Himmel arbeiten, hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) Tipps zum Schutz vor UV-Strahlung online gestellt (www.bgbau.de/uv-schutz). Wichtig sei zum Beispiel, möglichst viele Teile des Körpers mit Kleidung zu bedecken. Georg Nießing: „Ein am Helm fixierter Nackenschutz ist eine Kleinigkeit, die aber viel bringt.“ Es gelte zudem die Faustregel: „Wenn der eigene Schatten kleiner ist als die Körpergröße, dann ist die Gesundheitsgefahr besonders hoch.“ Zwischen 12 und 14 Uhr sollte der Großteil der Arbeiten in den Schatten verlegt werden. „Dann ist maximaler Schutz angesagt!“

