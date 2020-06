Kreatives Gestalten mit verschiedenen Materialien und Techniken bieten die Sommerkurzse in der Kunstschule für Kinder in Gelsenkirchen.

Erle. In der Kunstschule Gelsenkirchen stehen im Sommer Upcycling und nachhaltiges Leben im Zentrum. Verschiedene Techniken werden dazu ausprobiert.

Die Themen Umweltschutz und Meereswasserverschmutzung sind aktuelle und wichtige Themen, mit denen wir täglich konfrontiert werden. Deshalb gibt es in dem Sommerworkshop der Kunstschule Gelsenkirchen für alle 10- bis 14-Jährigen die Gelegenheit, sich in Begleitung der Designerin Antigoni Nikaki kreativ damit auseinanderzusetzen. Upcycling sowie nachhaltiges Leben bilden die Schwerpunkte des Projektes. Dabei werden verschiedene gestalterische Techniken erprobt, wie z.B. Knüpftechnik, Sticktechnik oder Papp- und Stoffgestaltung. Zudem werden Möglichkeiten eröffnet, eigene Werke aus Natur- und Upcycling Materialien anzufertigen.

Der Workshop kann komplett (fünf Sitzungen) aber auch zu einzelnen Terminen gebucht werden. Termine sind ab dem 1. Juli an jedem Mittwoch im Juli von 16 bis 19 Uhr in der Kunstschule Gelsenkirchen an der Neustraße 7. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Coronasituation auf sechs Jugendliche begrenzt.

Anmeldungen sind ab sofort erwünscht unter Kunstschule Gelsenkirchen (Sekretariat), Neustraße 7, 45891 Gelsenkirchen, 0209 6138772 oder E-Mail an info@kunstschule-gelsenkirchen.de