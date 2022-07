Sommercamp auf Consol steht im Zeichen von Kultur und Europa

Gelsenkirchen. Sie wollen kreativ sein und Visionen zu einer möglichen Zukunft Europas entwickeln: 80 junge Erwachsene gastieren „Europefiction“-Sommercamp.

Wenn Hold Oláh aus Budapest beschreiben soll, was denn das Besondere am „Europefiction“-Sommercamp ist, beginnen ihre Augen sofort zu strahlen. Doch in Worte lässt sich diese Begeisterung kaum fassen. „Das Tolle an dem Leben hier ist mehr ein Gefühl, das man nur schwer teilen und beschreiben kann“, sagt die 20-jährige Ungarin und fügt mit einem Lächeln hinzu: „Man muss es am besten selbst erleben.“

Ein riesiges Zeltlager im Schatten des Doppelbock-Förderturms auf Consol

Dies sind vier von insgesamt 80 Jugendlichen, die am „Europefiction“-Sommercamp auf dem Consol-Gelände in Gelsenkirchen teilnehmen. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Insgesamt 80 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 23 Jahren leben seit vergangenen Samstag für eine Woche auf dem Consol-Gelände in Bismarck. Im Schatten des früheren Doppelbock-Förderturms ist auf einer der Wiesen ein riesiges Zeltlager entstanden. Dort sind die Unterkünfte zur Übernachtung und ein Containerwagen mit Toiletten und Duschen ebenso aufgebaut wie einige Großzelte, die als Küche, Speisesaal und Aufführungsort dienen. Schließlich sind hier Kreative am Werk, die Theater spielen, musizieren, diskutieren und Visionen für die Zukunft entwickeln sollen.

Seine Premiere erlebte dieses Kultur-Camp im Jahr 2009 – ebenfalls mit Gelsenkirchen als Gastgeberstadt. Die ganze Sache firmierte damals aber noch unter dem Namen „Pott Fiction“ und sprach ausschließlich deutsche Gruppen an. „Von 2013 bis 2017 hat es dann jährlich stattgefunden“, berichtet Georg Kentrup, einer der Geschäftsführer des gastgebenden Consol-Theaters. Und ab 2018 – damals mit Gästen aus Marseille und Bologna – habe die ganze Sache dann auch einen internationalen Anstrich verpasst bekommen. Dieser wird bis heute beibehalten.

Seit 2019 ist das „Europefiction“-Sommercamp auch international besetzt

Naomi Tuininga aus Rotterdam ist bereits zum zweiten Mal beim „Europefiction“-Sommercamp in Gelsenkirchen mit dabei. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Die erste Auflage des Sommercamps unter dem jetzigen Namen „Europefiction“ stieg dann in 2019, damals mit 120 Jugendlichen aus zehn Ländern. Diesmal sind es 80. Sie kommen aus Belgien, Ungarn, den Niederlanden, Frankreich und eben Deutschland. Zählt man die vielen Helfer, Workshop-Leiter, Betreuer und Dozentinnen hinzu, steigt die Gesamt-Gruppenzahl laut Kentrup „locker auf 140“.

Eine, die vor drei Jahren schon unter den Teilnehmenden war, ist Naomi Tuininga. Die 22-Jährige war damals so begeistert von dieser besonderen Art der Begegnung mit anderen jungen Europäerinnen und Europäern, dass sie unbedingt wieder mit kommen wollte, als sich die Chance dazu bot.

Gruppen aus Belgien, Ungarn, Frankreich und den Niederlanden zu Gast

„Obwohl wir in Europa doch irgendwie alle Nachbarn sind, leben wir doch in total unterschiedlichen Welten“, hat die junge Niederländerin festgestellt. Und deshalb fühle sich dieses temporäre Beisammensein, das von Verständnis, Wertschätzung und Zugewandtheit geprägt sei, wie eine wunderbare Utopie eines künftigen Europas an. „Wenn das hier unsere richtige Welt wäre, wäre es super“, sagt Naomi.

Sie gehört zu einer zehnköpfigen Gruppe, die aus Rotterdam zum Camp nach Bismarck angereist ist. Im Laufe der Woche gilt es dort für alle Teilnehmenden nicht nur, in Workshops und Diskussionen neue Perspektiven und Visionen zu entwickeln. Nein, jede der Gruppen muss auch eine Performance geben. „Wir haben zehn besondere Songs aufgeführt“, erzählt Naomi. Doch auch neue Elemente werden erdacht und erarbeitet.

Bei einem Umzug durch die Altstadt am 15. Juli gibt es Kultur für die Öffentlichkeit

Hold Oláh aus Ungarn auf dem Gelände des Sommercamps. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Die Ergebnisse sollen am Freitag, 15. Juli, auch der Öffentlichkeit präsentiert werden – in Form eines kleinen Umzuges, der die kreative Schar durch Teile der Altstadt führen wird. Startpunkt ist um 17 Uhr der Margarethe-Zingler-Platz. Über die Hauptstraße geht es dann weiter zur evangelischen Altstadtkirche und dem Heinrich-König-Platz. „Dort können alle interessierten Bürger bis 19 Uhr mit unseren Camp-Teilnehmern auch ins Gespräch kommen“, so Kentrup.

Camp-intern diskutiert wird übrigens auf Englisch, wenn alle Nationalitäten mit dabei sind. „Wir teilen zwar viele Gedanken und Werte, sind aber nicht immer einer Meinung“, schildert Hold aus Ungarn ihre Erfahrungen. Das Schöne sei, dass man in diesem Kreise auch noch problemlos kontrovers diskutieren könne, was ja in vielen Gesellschaften heutzutage immer schwieriger sei.

„Hier im Camp akzeptiert mich jeder“

Für Naomi aus Rotterdam sei der Alltag ebenfalls kein leichter. Ihr Vater stammt aus den Niederlanden, ihre Mutter aus Surinam. „Ich fühle mich als farbige Frau in Teilen der EU und Teilen der Niederlande nicht akzeptiert“, sagt sie. Es gebe nur zwei Ausnahmen: ihre multikulturell gefärbte Heimatstadt Rotterdam. Und das „Europefiction“-Sommercamp. „Denn hier“, stellt sie mit klarem Blick und fester Stimme klar, „akzeptiert mich wirklich jede und jeder“.

