„Sommerbühne auf Consol“: Festivalprogramm steht nun fest

Das Ensemble des renommierten Theaters Titanick schaut zum Abschluss des Festivals „Sommerbühne auf Consol“ am 14. August in Gelsenkirchen vorbei. Gratis-Tickets können ab sofort im Internet bestellt werden.

Gelsenkirchen. Musik, Straßen- und Familientheater: Das Programm für das Gratis-Festival „Sommerbühne auf Consol“ in Gelsenkirchen ist wahrlich verlockend.

Das genaue Programm für die „Sommerbühne auf Consol“ steht fest: Stadt und das Kulturreferat als Veranstalter veröffentlichten nun die Terminübersicht für das Festival, das vom 11. Juli bis 14. August an 25 Spielabenden ein musikinteressiertes Publikum auf den „Roten Platz“ zwischen Consol-Theater und dem Musikprobenzentrum nach Bismarck locken will. Das Motto des fünfwöchigen Events lautet: „umsonst und draußen“.

Gratis-Tickets für die „Sommerbühne auf Consol“ gibt es nun im Internet

Zum Festival „Sommerbühne auf Consol“ in Gelsenkirchen-Bismarck gehört immer mittwochs auch Musiker Julian Rybarski und seine Band. Zudem lockt eine „Open Stage“ alle Musikerinnen und Musiker zu Spontanauftritten. Foto: Katharina Mentink

Musik sowie Straßen- und Familientheater können bis zu 500 Personen pro Abend (immer mittwochs bis sonntags) genießen. Entsprechend viele Stühle und Biertische werden aufgestellt. Die kostenlosen Tickets müssen aber im Vorfeld im Internet gebucht werden unter: www.gelsenkirchen.de/sommerbuehne. Für Veranstaltungen mit freien Kapazitäten ist aber auch ein Einlass am Abend ohne Voranmeldung möglich, so die Stadt. Zutritt zum Veranstaltungsgelände sei aber nur möglich mit einem aktuellen Negativtest bzw. einem Nachweis für Geimpfte oder Genesene.

Das Programm: Open Stage auf Consol mit Julian Rybarski und Band (mittwochs, 14., 21. und 28. Juli sowie 4. und 11. August, alle ab 20 Uhr); Sommer-Sound (immer sonntags): Schné Ensemble und Schnaps im Silbersee am 11. Juli, Marlene Bakker und Mélinée am 18. Juli, Bube Dame König und Volosi am 25. Juli, Die Feuersteins und Broom Bezzums am 1. August sowie Stereo Naked und Zydeco Annie + Swamp Cats am 8. August (alle ab 19 Uhr).

Auch die Werkstatt, „GEjazzt“ und die Bleckkirche präsentieren Konzerte

Außerdem zu sehen: Do, 15. Juli, 20 Uhr: Werkstatt e.V. präsentiert Kaleidoskop; Fr, 16. Juli, 20 Uhr: Wenn einer lügt dann wir; Sa, 17. Juli, 20 Uhr: Bleckkirche präsentiert Tamala; Do, 22. Juli, 18 Uhr: Interessengemeinschaft kulturschaffender Musiker und Musikerinnen (IKM) präsentiert Singer/Songwriter; Fr, 23. Juli, 20 Uhr: Gejazzt e.V. präsentiert Angelika Niescier & André Nendza; Sa, 24. Juli, 15 Uhr: Consol-Theater präsentiert Comedia Köln; Do, 29. Juli, 20 Uhr: Tridiculous; Fr, 30. Juli, 18 Uhr: IKM präsentiert Metal; Sa, 31. Juli, 18 Uhr: IKM präsentiert Rock.

Im August locken auch diese Events: Do, 5. August, 20 Uhr: Popcorn – Ein artistisches Feuerwerk; Fr, 6. August, 15 Uhr und 20 Uhr: Elabö – Schachmatt; Sa, 7. August, 20 Uhr: Gejazzt e.V. präsentiert Dan Hunter Trio; So, 8. August, 12.30 und 15.30 Uhr: Consol-Theater präsentiert Toboso; Do, 12. August, 20 Uhr: Lemon & Pilgrim/Record of Tides sowie Sa, 14. August, 21 Uhr: Theater Titanick.

