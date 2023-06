Freibad-Saison Sommer-Wochenende in Gelsenkirchen: So öffnen die Freibäder

Gelsenkirchen. Der Wetterbericht fürs Wochenende verspricht Sommer pur. Das sind die Öffnungszeiten und Eintrittspreise der drei Gelsenkirchener Freibäder.

Das Wochenende wird wieder: schön und warm, vielleicht mit einigen Wolken mehr am Sonntag. Sonnenschein, Temperaturen knapp unter 30 Grad oder etwas darüber: In Gelsenkirchen ist Freibad-Wetter. So haben die Bäder in der Stadt an diesem Wochenende geöffnet.

Sommer-Wochenende: So haben die Freibäder in Gelsenkirchen geöffnet

Das Freibad im Sport-Paradies ist immer freitags ab 14.30 Uhr und samstags, sonntags und an den Feiertagen sowie in den NRW-Schulferien von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Tickets können auch vorab im Netz gekauft werden unter shop.sportparadies.de

Das Jahnbad (Kanzlerstraße 40) hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist um 17 Uhr. Die Einzelkarte kostet 4,70 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Saisonkarte fürs Freibad kostet 83 Euro, ermäßigt 48 Euro. Auch Badetücher und Handtücher könne dort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Weitere Infos unter baeder-gelsenkirchen.de

Das Freibad im Revierpark Nienhausen hat nur bei schöner Wetterlage geöffnet – täglich in der Zeit von 11 bis 19 Uhr. Ende der Badezeit ist um 18.30 Uhr. Tageskarten für Kinder bis 1 Meter Größe kosten 1 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 4 Euro, Erwachsene 6,50 Euro. Infos: nienhausen.de

