Solaranlage auf dem Dach des Wissenschaftsparks stillgelegt

Gelsenkirchen. Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ließ Verantwortlichen keine andere Wahl. Erst ab März 2021 darf die Anlage wieder ans Netz.

Die Solaranlage auf dem Dach des Wissenschaftsparks Gelsenkirchen musste zum Jahreswechsel vom Netz genommen werden. Der Grund dafür ist die im Dezember 2020 erfolgte Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) durch die Bundesregierung. Bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1996 war dort im Ückendorfer Technologiezentrum die größte Dachsolaranlage der Welt zu finden, durch die die Energiewende im Ruhrgebiet quasi mit eingeläutet wurde.

Bis März bleibt die Solaranlage auf dem Wissenschaftspark vom Netz

Kurz vor Weihnachten hatte sich herausgestellt, dass die Anlage ab dem Jahresende keinen Strom mehr liefern darf. "Ärgerlich ist, dass uns dieser chaotische und undurchsichtige Gesetzgebungsprozess keine andere Wahl gelassen hat, als die Anlage kurzfristig vom Netz zu nehmen", sagte Wolfgang Jung, einer der beiden Geschäftsführer des Wissenschaftsparks. Schon jetzt sei klar: Trotz sofortiger Prüfung von Alternativen wird die Solaranlage noch bis März keinen Strom mehr liefern dürfen.

Die Änderung im Entwurf des EEG kam für viele Betreiber völlig überraschend. Die von Bundestag und Bundesrat am 17.Dezember 2020 verabschiedete Novelle enthielt nämlich plötzlich keine Anschlussregelung mehr für Photovoltaik-Altanlagen mit über 100 kW Leistung. Diese Anlagen waren nach dem Ende einer 20-jährigen Förderperiode aus dem EEG fallen. Während kleinere Photovoltaik-Anlagen und Windräder unverändert einspeisen dürfen, fallen größere Anlagen wie jene auf dem Wissenschaftspark durch alle Raster.

Gelsenkirchener Anlage produziert pro Jahr etwa 130.000 Kilowattstunden Solarstrom

"Am 22.Dezember teilte uns der ebenfalls überraschte Verteilnetz-Betreiber mit, dass jede Kilowattstunde Strom, die wir nach dem 1. Januar einspeisen, als illegal zu werten sei. Also habe ich am 30. Dezember die Anlage komplett abgeschaltet", fasst Thorsten Ellenbeck, der mit der Anlagenführung betraute Fachingenieur, die Vorgänge zusammen.

Zwischen den Jahren hat das Team des Wissenschaftsparks nach Lösungen gesucht, wie der klimafreundliche Solarstrom vom Dach (immerhin 130.000 Kilowattstunden jährlich) rasch wieder "legalisiert" werden kann. Um überhaupt wieder ans Stromnetz zu dürfen, musste ein so genannter "Direktvermarkter" gesucht werden. Und mit der EnBW-Tochter Interconnector wurde man auch schnell fündig. Aufgrund dieser Veränderung sowie diverser Fristen, die einzuhalten seien, dürfe die Wiederzuschaltung der Anlage an das Stromnetz aber frühestens ab dem 1. März erfolgen, betont Ellenbeck.

Anlage wird bis März technisch auf den neusten Stand gebracht

In der Zeit bis dahin soll die Anlage technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. So werden die Original-Wechselrichter aus dem Jahr 1995 durch leistungsfähigere, neue Geräte ersetzt. Gleichzeitig kann die Anlage künftig auch über Fernsteuerung bedient werden. Die war eine Voraussetzung dafür, dass der Direktvermarkter den Solarstrom vom Wissenschaftspark an der Strombörse überhaupt verkaufen kann.

„Wir rechnen damit, dass wir etwa 90 Prozent des bei uns erzeugten Stroms selbst verbrauchen können. Nur den Rest werden wir direkt vermarkten", so der Geschäftsführer. Die Direktvermarktung an sich lohne sich eigentlich gar nicht, betont Jung, sei aber für alle, die unter der Neuregelung des EEG leiden, die einzige Möglichkeit, den selbst erzeugten Strom zu nutzen und Überschussmengen einzuspeisen. Für den Wissenschaftspark mit seinem hohen Eigenverbrauchsanteil sein ein Weiterbetrieb der Anlage "wirtschaftlich sinnvoll", so Jung. Für viele ältere Anlagen, die die Energiewende überhaupt erst möglich gemacht hätten, sei die neue Gesetzeslage hingegen "richtig bitter".