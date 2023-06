So viele Verkehrssünder gingen den Fahrrad-Polizei ins Netz

Gelsenkirchen. Beamte der Fahrrad-Staffel der Polizei Gelsenkirchen waren bei einer Schwerpunktkontrolle im Einsatz. So viele Verkehrssünder haben sie ertappt.

Der Schwerpunkteinsatz der Gelsenkirchener Fahrrad-Polizisten am Donnerstag war ein voller Erfolg: Insgesamt 115 Verkehrsverstöße stellten die radelnden Beamten fest. Fehlverhalten leisteten sich Auto-, Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer im gesamten Stadtgebiet.

In der Zeit von 11 bis 19 Uhr waren die Beamten vor allem in solchen Bereichen unterwegs, die mit einem Streifenwagen nur schwer zu erreichen sind. Zu den aufgedeckten Verkehrsverstößen gehörten die verbotene Nutzung von Handys am Steuer, die Missachtung der Gurtpflicht, Vorfahrtsvorstöße sowie die Nichteinhaltung der Schrittgeschwindigkeit in Spielstraßen.

48 Verkehrsverstöße wurden allein auf der Bahnhofstraße registriert

Einer der Einsatzorte war der Heinrich-König-Platz in der Altstadt, weil es dort zuletzt gleich mehrere Unfälle mit E-Scootern gegeben hatte, bei denen Kinder und Erwachsene verletzt wurden. Auch der benachbarten Bahnhofstraße galt ein Hauptaugenmerk. Allein dort wurden 48 Verstöße registriert.

Die Polizisten mussten auch mehrmals Strafanzeige erstatten. Bei einer Kontrolle fiel ein Autofahrer auf, der mit seinem Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war und außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Darüber hinaus konnten vier Autofahrer keinen gültigen Versicherungsschutz vorzeigen. Auch sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein Gelsenkirchener Autofahrer hatte sein Tüv-Siegel gefälscht

Weil am Fahrzeug eines Gelsenkircheners ein gefälschtes Tüv-Siegel angebracht war und er keine gültige Hauptuntersuchung vorweisen konnte, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 121 Verkehrskontrollen durchgeführt, 87 Personen kontrolliert und darüber hinaus diverse Bürgergespräche geführt.

