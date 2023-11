Rukiye Alagöz (li.) behauptet sich seit fünf Jahren mit einer Mode-Boutique an der Grillostraße in Gelsenkirchen-Schalke. Unterstützt wird sie von Seval Akhan, die erst nur ihre Kundin war, aber mittlerweile zu einer guten Freundin geworden ist.

Einzelhandel So überlebt ein Modegeschäft in Gelsenkirchen-Schalke

Gelsenkirchen. Die Grillostraße ist kein Ort, an dem man eine Mode-Boutique vermutet. Wie es die Inhaberin schafft, ihr Geschäft seit fünf Jahren zu halten.

Als kleines Kind ging sie jeden Morgen an der Grillostraße 15 vorbei und blickte auf die Werbebanner mit den blonden Frauen, die der damalige Friseursalon im Schaufenster hängen hatte. „Ich wollte als Kind auch immer so aussehen, obwohl ich wusste, dass es mir nicht stehen wird“, erinnert sich Rukiye Alagöz. Zu beurteilen, was jemandem steht: Heute ist das ihre Profession – der sie genau da nachgeht, wo damals die blonden Models auf sie blickten. Die 34-Jährige hat vor fünf Jahren ihre eigene Mode-Boutique im ehemaligen Salon an der Grillostraße eröffnet. Wie bitte? Ein Geschäft für „hochwertige Mode“, mitten in Schalke?

Lesen Sie auch:Eröffnung in Gelsenkirchen-Erle: Das bietet dieser neue Shop

Dass es ein „außergewöhnlicher Ort“ für ein solches Geschäft ist, in Zeiten, in denen es der Einzelhandel sogar in den Zentren schwer hat, das ist der Tochter eines türkischen Gastarbeiters klar. „Viele haben gedacht, dass ich schnell pleite mache und haben mir gesagt: Du schaffst vielleicht sechs Monate.“ Schwer sei es ja auch gewesen, zu Beginn ihrer Selbstständigkeit, und in der Corona-Zeit selbstverständlich auch. „Heute kann ich aber sagen: Ich kann sehr gut davon leben!“

Schalker Ladeninhaberin stellte ihr Privatleben für die Selbstständigkeit komplett zurück

Vor allem über Mundpropaganda sei der Laden bekannt geworden. Möglich geworden sei der Geschäftserfolg letztendlich aber nur, weil sie ihr Privatleben komplett zurückgestellt habe, sagt Alagöz. „Viele wollten es mir nachmachen. Aber ich bin nun mal nicht verheiratet, habe keine Kinder und kann von morgens bis abends arbeiten.“ Eine verheiratete Frau mit familiärer Verantwortung könne sich das nicht leisten, ist die Ladeninhaberin überzeugt.

Überstunden über Überstunden gemacht, das habe sie bereits vor der Selbstständigkeit, als Filialleiterin einer großen Haushaltswarenkette. Als die Stimmung in der Filiale schlechter wurde, da habe sie sich dann irgendwann gedacht: „Komm, da arbeite ich die 13, 14 Stunden am Tag lieber für mich selbst.“

Rukiye Alagöz’ Boutique behauptet sich seit fünf Jahren an der Grillostraße in Gelsenkirchen-Schalke. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Damit erfüllte sich die gebürtige Schalkerin einen Traum, den sie schon hatte, als sie als kleines Mädchen täglich an ihrem heutigen Geschäft vorbeilief: „Ich sagte schon mit acht Jahren, dass ich irgendwann meinen eigenen Laden eröffnen werde – entweder eine Konditorei oder eine Mode-Boutique.“ Für dekorative Torten habe sie dann aber doch zu wenig Ruhe gehabt. „Und für Mode konnte ich mich immer begeistern“, sagt Alagöz, die ihren eigenen Kleidungsstil als „lässig, gerne oversized, punkig und rockig“ beschreibt.

„Schade, was aus Gelsenkirchen geworden ist“

Dass sie mit ihrer Begeisterung auch viele Kunden anstecken konnte, dass habe auch mit ihrer Ehrlichkeit zu tun, glaubt Rukiye Alagöz. Sie habe durchaus auch schon mal einer Kundin gesagt: Du hast keinen Stil! „Ich bin sehr direkt. Und wenn jemand einen schlechten Tag hat, rate ich ihm auch mal: Kaufe heute lieber nichts, dann triffst du eine falsche Entscheidung.“ Wenn eine Kundin in einer schlechten Verfassung sei, spüre sie das sofort. Dann wird eher „Nervennahrung“ aus dem Küchenschrank geholt und über die Probleme getratscht als beim Look beraten. „Manchmal denke ich, ich sollte Psychotherapie machen.“

Klingt nachbarschaftlich, dörflich, nicht gerade nach Brennpunkt in anonymer Großstadt. Vielleicht ist das der Grund dafür, warum sich „Rukiyes Boutique“ hier halten kann – weil der Laden ein freundlicheres Bild abgibt als der Stadtteil allgemein. „Es hat sich viel verändert“, findet auch die Mode-Expertin „Ich hatte eine schöne Kindheit in Schalke. Und eigentlich ist Gelsenkirchen ja auch eine schöne Stadt. Aber es ist schade, was daraus geworden ist.“

Mode-Boutique in Schalke: Gelsenkirchenerin besorgt Ware von Händlern aus der Türkei

Besonders durch den Zuzug der vielen Menschen aus Rumänien und Bulgarien habe sich viel in der Nachbarschaft geändert. Wie viele Gelsenkirchener ärgert sich Alagöz über die „ständigen Müllberge“, das schlechte Benehmen der Menschen, die aus den oft armen Vierteln Südosteuropas migrieren. „Ich muss hier Leute dulden, die nicht arbeiten gehen, die viel Dreck machen und sogar meine Kunden beschimpfen. Manchmal bin ich echt mit meinen Nerven am Ende“, sagt sie und denkt darüber nach, ihren Stadtteil, in dem sie so verwurzelt ist, zu verlassen, vielleicht in die Türkei auszuwandern.

„Aber wieder komplett neu anfangen?“ Das sei nach den vergangenen fünf harten, schlussendlich jedoch erfolgreichen Jahren der Selbstständigkeit schon eine schwere Entscheidung – auch wenn sie sich gerne vergrößern würde, gerne auch Männer- oder Kindermode statt nur Damenkleidung anbieten würde.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Wobei Rukiye Alagöz sicher nicht verloren wäre in der Türkei: Da sind die familiären Verbindungen und auch die Geschäftsbeziehungen. Drei bis fünf Mal im Jahr fliegt sie nach Istanbul, um dort bei Großhändlern neue Waren für ihren Laden einzukaufen. „Was Mode angeht, ist die Türkei immer eineinhalb Jahre weiter“, sagt sie. „Deutschland ist da etwas zurückgeblieben.“ Worauf sie beim Einkauf achte? Nicht nur auf künftige Trends, mittlerweile vielmehr auf das, was zu ihren Stammkunden passe, zu denen sowohl Teenager als auch 70-jährige Damen, Frauen mit oder ohne Kopftuch, Menschen aus Schalke wie auch anderen Stadtteilen gehörten. „Ich weiß ja mittlerweile, was ihnen steht.“

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen