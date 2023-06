So steht es um den Gelsenkirchener Arbeitsmarkt

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosigkeit ist in Gelsenkirchen leicht zurückgegangen. So viele freie Stellen und Ausbildungsplätze gibt es zur Zeit.

Von einem „stabilen Arbeitsmarkt“ in Gelsenkirchen spricht die Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote lag im Mai bei 14,3 Prozent, das ist mit Blick auf den Vormonat April ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. In Zahlen: 18.918 Menschen in Gelsenkirchen waren im Mai arbeitslos, 451 weniger als im April.

25.195 Menschen in Gelsenkirchen waren im Mai ohne Arbeit

Die tatsächliche Unterbeschäftigung – also diejenigen Menschen mitgerechnet, die sich in Qualifizierungsmaßnahmen, Trainings- und Beschäftigungsmaßnahmen befinden – lag im Mai bei 25.195 Menschen, 245 weniger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt damit 18,3 Prozent, umgerechnet ist das fast jeder Fünfte der erwerbsfähigen Menschen in der Emscherstadt. Gegenüber Mai 2022 hat die Unterbeschäftigung um 1287 Menschen zugenommen.

Ausbildungsbörse am 7. Juni auf dem Alfred-Fischer-Platz in der Gelsenkirchener City

Annette Höltermann Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Gelsenkirchen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Sorge bereitet Agentur-Chefin Annette Höltermann, dass so kurz vor den Sommerferien noch so viele Jugendliche ohne einen Ausbildungsplatz dastehen und der fortwährende Fachkräftemangel in zahlreichen Branchen. Höltermann appellierte an die Unternehmen, „sich ihren Nachwuchs zu sichern“. Zugleich warb die Vorsitzende der Geschäftsführung für die „Unversorgtenbörse“ am Mittwoch, 7. Juni, zwischen 9 und 14 Uhr auf dem Alfred-Fischer-Platz in der Innenstadt.

Dort präsentiert die Agentur für Arbeit noch freie Ausbildungsplätze in Gelsenkirchen und Umgebung und man hat die Möglichkeit, zusammen mit Berufsberaterinnen und -beratern die passende Stelle für sich zu finden. „Wer es nicht zur Börse schafft, kann jederzeit ein individuelles Beratungsgespräch mit unserer Berufsberatung vereinbaren – auch während der Ferien“, so Höltermann.

1342 freie Stellen bei Gelsenkirchener Unternehmen – 602 Lehrstellen unbesetzt

Im Mai waren 1699 Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (-82). Das waren 159 mehr als im Mai 2022 (+10,3 Prozent). Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2022 meldeten sich 1535 Bewerberinnen und Bewerber auf Lehrstellen. Demgegenüber stehen im gleichen Zeitraum 1101 Ausbildungsstellen. Gesucht werden vor allem Kräfte für „fertigungstechnische Berufe“ und „medizinische und nicht-medizinische Berufe“, gefolgt von „Verkehrs- und Logistikberufen“.

Ende Mai 2023 waren noch 777 Bewerber unversorgt, 602 Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Gesamtzahl freier Stellen bei Gelsenkirchener Unternehmen beläuft sich aktuell 1342.

