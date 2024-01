Schule So sieht es unter dem Dach von Buers schönster Schule aus

Gelsenkirchen-Buer Das Leibniz-Gymnasium stammt aus dem Jahr 1908 – so alt ist auch der Dachboden. Schulleiter Michael Scharnowski würde den gerne nutzen.

„Nehmen wir das breite oder das enge Treppenhaus?“, fragt Michael Scharnowski zuvorkommend. Der Schulleiter des Leibniz-Gymnasiums in Gelsenkirchen-Buer steht vor seinem Büro im Erdgeschoss und hat einen großen Schlüsselbund in der Hand. Damit bewaffnet, geht es in die Höhe: Wir entscheiden uns, schon aus Abenteuerlust, natürlich für das enge Treppenhaus. Das Ziel: Der Dachboden der Schule.

Wer schon einmal „Die unendliche Geschichte“ von Michael Ende gelesen hat, der hat vielleicht eine ganz bestimmte Vorstellung von Schuldachböden. In dem Buch stiehlt der Held der Geschichte auf dem Weg zur Schule ein Buch und verzieht sich dann damit auf den Schulspeicher, anstatt zum Unterricht zu gehen. Dort sitzt er auf einem Stapel alter Turnmatten, gewickelt in eine Decke, umgeben von ausgestopften Tieren und alten Landkarten, liest das Buch und taucht – wortwörtlich – in die Geschichte ein.

Viele Kinder erinnert das Gelsenkirchener Gymnasium an die Zauberschule Hogwarts

Verwaist: Einer der Klassenräume im Dachgeschoss des Leibniz-Gymnasiums. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Das Leibniz-Gymnasium ist der Typ Schule, in dem man einen solchen Dachboden vermuten würde. Gebaut im Jahre 1908 im wilhelminischen Stil, wirkt es aus der Zeit gefallen, fast ein wenig verwunschen: In den letzten Jahren berichteten gleich mehrere Eltern, dass ihre Kinder den Wunsch, aufs Leibniz gehen zu wollen, speziell damit begründet hätten, dass das Schulgebäude eine gewisse Ähnlichkeit mit Hogwarts aufweise, der Schule also, die der angehende Zauberer Harry Potter besucht.

Schuldachböden sind in der Regel tabu für Schülerinnen und Schüler, und der des Leibniz bildet da keine Ausnahme: Gleich mehrere abgeschlossenen Türen muss Michael Scharnowski aufschließen, um bis ganz oben unters Dach zu kommen. Zunächst geht es über die Haupttreppe in die zweite Etage der Schule, dann durch eine unscheinbare Tür in ein kleines, verstecktes Treppenhaus. Das war bis für etwa 18 Jahren noch frei zugänglich. „Regelmäßig werde ich bei Ehemaligentreffen gefragt, ob man denn dort noch einmal hineingehen könne“, sagt Scharnowski, „das war offenbar früher ein beliebtes Versteck.“

Darum würde der Schulleiter das Dach gerne nutzen

Eine aufzuschließende Tür weiter geht es auf den eigentlichen Dachboden. Der ist – im Vergleich zu dem aus dem Buch von Michael Ende – zwar leer, bietet aber dennoch einen imposanten Anblick. Durch kleine Dachfenster scheint die Wintersonne herein auf ein labyrinthisch anmutendes Gewirr von Dachbalken, die horizontal, vertikal und schräg verlaufen und im Laufe der vielen Jahre dunkel geworden sind. Bis auf ein paar vereinzelte Stapel von Dachziegeln steht hier nichts herum: „Wir nutzen den Dachboden nicht“, sagt Scharnowski, der selbst eher selten hier herauf kommt.

Das Dachgeschoss des Leibniz-Gymnasiums wird seit dem Beginn der Sanierungsarbeiten im Jahr 2007 nicht mehr genutzt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Doch einen anderen, angrenzenden Teil des Dachgeschosses würde der Schulleiter nur zu gerne nutzen – wieder nutzen, um genau zu sein. Ehemalige Schülerinnen und Schüler des Leibniz werden sich erinnern: Früher, bis zum Start der Renovierung der Schule im Jahr 2007, gab es im Dachgeschoss mehrere Unterrichtsräume, darunter ein größerer Raum mit schönem Parkettfußboden, der als Musiksaal genutzt wurde. Seit der Sanierung steht das Geschoss allerdings leer, die Klassenräume sind verwaist, auf dem Boden liegen Kabel und Bauschutt herum.

Ab 2026 gibt es einen Jahrgang mehr am Leibniz-Gymnasium

Wenn es nach Scharnowski ginge, würde sich das ändern. „Ich würde es gern sehen, wenn wir das Geschoss wieder für den Unterricht nutzen könnten“, sagt er – vor allem mit Blick auf die kommenden Jahre. Ab 2026 hat das Leibniz-Gymnasium wieder einen Jahrgang mehr: Dann nämlich kehrt NRW wieder zu „G9“ zurück, also zum Abitur nach 13 statt nach 12 Jahren. „Für uns heißt das, dass wir dann etwa 120 Schülerinnen und Schüler mehr haben“, sagt der Schulleiter.

Seinen Plänen stehe jedoch die Bürokratie im Wege. „Die Fluchtwege reichen nicht aus“, erklärt Scharnowski. Zwei Treppenhäuser führen in das Dachgeschoss – das enge und das normal große. „Dabei könnte man das Geschoss durch eine weitere Treppe erschließen, wenn man einem schon vorhandenen Treppenhaus ein weiteres Stockwerk hinzufügt“, so der Direktor. „Die Stadt Gelsenkirchen hat mir aber signalisiert, dass sie erst einmal nicht gedenke, weitere Mittel für Baumaßnahmen zur Verfügung zu stellen – nach den umfassenden Umbaumaßnahmen der vergangenen Jahre seien jetzt erst einmal andere Schulen an der Reihe, hat man mir gesagt“, so Scharnowski.

So wird der Dachboden des Leibniz-Gymnasiums vermutlich bis auf absehbare Zeit in seinem Dornröschenschlaf verbleiben. Und Stoff bieten für die Vorstellungskraft der Schülerinnen und Schüler: Ob man sich dort wohl mit einem Buch auf einen Stapel alter Turnmatten setzen und die Zeit vergessen könnte?

