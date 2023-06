So lässt sich Gelsenkirchen beim „Sightrunning“ entdecken

Die Läufer besuchten auch den Rotthauser Friedhof, hier zu sehen das Grab von Mike Möllensiep. Beim S04 spielte Möllensiep vornehmlich in der U23. In der Saison 1996/1997 half das Eigengewächs jedoch bei den Profis aus. Am 19. April 1997 debütierte der Offensivspieler bei der 0:1-Niederlage in Hamburg, als er in der zweiten Halbzeit für Radek Latal eingewechselt wurde. Am 34. Spieltag folgte beim 1:0-Sieg in Rostock ein weiterer Kurzeinsatz.

Foto: Foto: Kruschinski