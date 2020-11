So kann man Gelsenkirchener Senioren Wünsche erfüllen

Ab sofort kann jeder Gelsenkirchener einem alten Menschen einen Wunsch erfüllen: Im WAZ-Leserladen (Ahstraße 12) steht seit Montagvormittag ein Baum mit 38 Wunschzetteln. Ausgefüllt haben sie Gelsenkirchener Senioren, die in einer Demenz-WG der Caritas leben oder von drei ambulanten Pflegediensten in Mitte, Buer und Resse betreut werden.

Der Wunschbaum ist eine gemeinsame Aktion der WAZ, des Gelsenkirchener Caritas-Verbandes und der Ludgeri-Apotheke. Nina Jäger von der Caritas verrät, dass die Senioren sehr bescheidene Weihnachtswünsche auf ihre Zettel geschrieben haben: „Viele freuen sich zum Beispiel über Schokolade, Gebäck oder Körperpflegeprodukte.“

„Den Senioren bedeutet es sehr viel, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen“

Dekoration wie Kerzen oder Weihnachtsgestecke stehen ebenfalls hoch im Kurs. Aber auch das: Ein Senior wünscht sich eine VfL-Bochum-Flagge. Auch wenn viele Ältere eher zurückhaltend mit ihren Wünschen seien – Tenor: „Ich habe doch schon alles“ –, weiß Jäger: „Den Senioren bedeutet es sehr viel, dass sie diese Aufmerksamkeit bekommen. In der Corona-Zeit umso mehr.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Ein zweiter Wunschbaum steht bereits seit Ende der vergangenen Woche in der Ludgeri-Apotheke in Buer (Düppelstraße 19). „Dort haben schon sehr viele nach der Aktion gefragt“, freut sich Jäger. An beiden Bäumen werden noch weitere Wunschzettel dazukommen.

Mitmachen ist ganz einfach: Zettel abnehmen, Geschenk kaufen und zurückbringen

Und so funktioniert die Aktion : Wer einem alten Menschen eine Freude machen will, nimmt einfach an einem der beiden Bäume einen Zettel ab, besorgt das gewünschte Geschenk und gibt es am jeweiligen Wunschbaum-Standort wieder ab.

Ganz wichtig: Bitte das Geschenk nicht einpacken, eine Geschenk-Tüte reicht völlig. An die Tüte sollte dann der Wunschzettel, auf dem der Name und die Einrichtung stehen, geheftet werden.