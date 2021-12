So erlebten Schalke-Fans den Abstieg ihres Vereins

Gelsenkirchen. Marion Heim ist Vorsitzende des Schalker Fan-Club-Verbandes (SFCV). Wir haben ihr 04 Fragen zum vergangenen Jahr auf Schalke gestellt.

Das vergangene Jahr war ein besonderes in der Schalker Geschichte: Zum vierten Mal musste der Verein in die Zweite Liga absteigen. Für den Club ein großer Einschnitt – sportlich wie finanziell. Aber was hat der Abstieg mit den Fans gemacht? 04 Fragen an Marion Heim, Vorsitzende des Schalker Fan-Club-Verbandes (SFCV).

Wie haben Sie den Abstieg persönlich erlebt?

Natürlich war ich wahnsinnig traurig. Wenn ich jedoch zurück denke, so hätten wir schon im Jahr zuvor absteigen müssen, wir hatten nur Glück, dass wir eine hervorragende Vorrunde gespielt hatten und so schon die Punkte gesammelt hatten, um den Abstieg zu vermeiden .

Was bedeutet der Abstieg für das Verhältnis zwischen Verein und Fans – welche Reaktionen von den Fanclubs haben Sie erlebt?

Ich konnte in meinem Umfeld natürlich auch viel Enttäuschung und Wut erleben, doch jeder, der Schalke 04 wirklich lebt, der wird auch immer zu dem Verein stehen und das überwiegt bei den Fanclubs. Egal ob 1. oder 2. Liga.

Auch Corona macht es für viele Fans schwieriger, ins Stadion zu kommen und ihrem Verein nahe zu sein. Was bedeutet das für die Arbeit des SFCV?

Natürlich ist es in dieser Zeit schwieriger, mit den Fans zu kommunizieren. Wir haben aber nie den Kontakt zu den Fans abgebrochen. Im Gegenteil: Mit den heutigen sozialen Medien haben wir zum Beispiel einmal im Monat eine Teamsitzung mit den Bezirksleitern unserer Bezirke ins Leben gerufen. Vorstand und die Mitarbeiterinnen unserer Geschäftsstelle waren ebenfalls per Microsoft-Teams oder Telefon in ständigem Austausch, so dass wir immer die Nähe zu unseren Fans aufrecht erhalten konnten. Das Tagesgeschäft musste natürlich weitergehen und ich denke, dass wir das sehr gut hinbekommen.

Schafft Schalke den direkten Wiederaufstieg?

Ich wäre kein Schalkefan, wenn ich nicht an den Aufstieg glauben würde. Es ist jedoch noch ein weiter Weg und die 2. Liga zeigt uns, dass sie sehr stark und ausgeglichen ist. matt

