So bringen Gelsenkirchener Weihnachtsfreude nach Lesbos

Gelsenkirchen. Hilfe für Flüchtlinge auf Lesbos: Neben der WAZ hat ein Verein eine Spendenaktion gestartet. So Können Menschen aus Gelsenkirchen helfen.

Neben der WAZ-Spendenaktion für Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos will auch der Verein „Solidarität International“ (SI) das Leid der Menschen vor Ort lindern helfen. Idee und Wunsch nach zusätzlicher Unterstützung hatte Michailis Aivaliotis, Geschäftsführer der Hilfsorganisation „Stand by me Lesvos“ vorgebracht, als er vor ein paar Tagen anlässlich seiner Spendenrundreise auch zu Besuch in Gelsenkirchen war. Aivaliotis ist hauptberuflich Lehrer und unterrichtet ehrenamtlich unter anderem Flüchtlingskinder auf Lesbos.

Mehr als 1700 Euro an Spenden für Flüchtlinge auf Lesbos in Gelsenkirchen gesammelt

Am 15. Dezember soll die letzte Überweisung seiner Hilfsaktion „Eine Weihnachtsfreude für 800 Kinder im Lager Moria/Kara Tepe“ auf den Weg nach Lesbos gehen. Weihnachtstüten mit kleinen Geschenken im Wert von zehn Euro sollen für die 800 Mädchen und Jungen im Flüchtlingslager gefüllt und verteilt werden.

„Die Aktion läuft toll - 5300 Euro sind schon gesammelt - davon allein etwa ein Drittel in Gelsenkirchen,“ freut sich Jordanis Georgiou, griechischstämmiger Gelsenkirchener. Der gelernte Maschinenschlosser ist die Haupt-Kontaktperson nach Griechenland und hatte bereits 2020 von Gelsenkirchen aus Lkw-Lieferungen von Hilfsgütern ins Flüchtlingslager Moria mitorganisiert.

Dieses Bild hat der in Gelsenkirchen lebende Künstler Ghassan Shhaab gemalt. Das Motiv ziert nun Spendenpostkarten. Foto: Foto: Solidarität International

Zum Erfolg der neuen Hilfsaktion trägt bei, dass der syrisch-palästinensische und in Gelsenkirchen wohnhafte Künstler Ghassan Shhaab sein Gemälde „Ein kleiner Traum“ zur Reproduktion auf Spendenpostkarten kostenlos zur Verfügung gestellt hat.

Verein sammelt bundesweit mehr als 125.000 Euro für Flüchtlinge auf Lesbos ein

Marlies Schumann, Sprecherin von Solidarität International Emscher-Lippe freut sich, dass die Kinder im Lager auf Lesbos dieses Jahr vielfach bedacht werden. Wie eingangs erwähnt von der WAZ. „Wir wünschen dem Hilfsprojekt der Diakonie viel Erfolg“, sagte Schumann Insgesamt hat SI Emscher Lippe - mit bundesweiter Unterstützung - in den vergangenen anderthalb Jahren 125.804,70 gesammelt und „komplett an die Organisation ‘Stand by me Lesvos’ überwiesen“.

Iordanis Georgiou ist Mitglied der Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International und Initiator des Aufrufs zur akuten Soforthilfe für die Flüchtlinge und die Bewohner der griechischen Inseln. Bei der Europawahl 2019 kandidierte der Gelsenkirchener für die MLPD.

Spendenkonto: Solidarität International, Stichwort Moria, IBAN DE 86 5019 0000 6100 8005 84. Wer die Spendenpostkarte aus Gelsenkirchen für 10 Euro kaufen möchte kann sich per Mail an marlies.schumann@gmx.de wenden.

