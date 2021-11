So bereitet die Gelsenkirchener Tafel Freude zu Weihnachten

Gelsenkirchen. Kaffee, Tee, Süßigkeiten, Weihnachtsartikel: Die Tafel Gelsenkirchen will wieder bis zu 200 Haushalte bescheren und sammelt dafür Sachspenden.

Etliche Weihnachtsspendenaktionen laufen in diesen Tagen an. Auch die Tafel Gelsenkirchen sammelt – wie schon seit gut einem Jahrzehnt – dieses Jahr wieder und bittet um Sachspenden für ihre Weihnachtsonderausgabe im zweiten Corona-Jahr. (Lesen Sie auch:Wie sich der Lockdown auf die Tafel in Gelsenkirchen auswirkt)

An ihren sechs Ausgabestellen im Stadtgebiet unterstützt die Tafel wöchentlich über 2000 Haushalte mit Lebensmitteln. In der Woche vor Weihnachten sollen an den Verteilstationen Tüten mit zusätzlichen Weihnachtsartikeln verteilt werden. Gewünscht seien haltbare (Genuss)-Artikel wie Kaffee, Tee und Kakao, Weihnachtsgebäck, Pralinen, Nikoläuse oder Nüsse. „Produkte zur Körperpflege sind ebenfalls willkommen – wie alles Haltbare, worüber man sich zu Weihnachten freut“, so Tafel-Geschäftsführer Hartwig Szymiczek.

Tafel Gelsenkirchen unterstützt wöchentlich 2000 Haushalte

In den Anfangsjahren hatte die Tafel Spendenwillige noch gebeten, Geschenkpäckchen zu packen und abzugeben. Doch „nach schlechten Erfahrungen“ habe die Tafel Gelsenkirchen das geändert und stelle nun selbst die Waren für die Tafelkunden zusammen. In die Tüten kommen dann auch Süßigkeiten und Lebensmittel, die über die REWE-Spendenaktion die deutschen Tafeln erreichen. Am Ende, weiß der Geschäftsführer, „ist nicht alles für alle da, aber wir schauen, dass immer alle etwas bekommen.“ (Lesen Sie auch:Die Nerven liegen blank an der Tafel in Gelsenkirchen)

Artikel wie Kaffee, Tee und Kakao, Weihnachtsgebäck, Pralinen oder Nikoläuse

Die Spendenbereitschaft, stellt man an der Tafel Gelsenkirchen fest, sei ungebrochen. „Der Zuspruch ist da.“ Damit alle Tafelkunden beschenkt werden können, müssen eingehende Spenden für 13 Ausgabetage aufgeteilt werden. Um das bis zur Woche der Verteilung leisten zu können, sei es gut, die Spenden möglichst frühzeitig an die Tafel zu geben, erklärt Szymiczek.

Spendenannahme an sechs Orten in Gelsenkirchen bis 10. Dezember

Bis spätestens zum 10. Dezember werden gerne Spenden an folgenden Tafel-Stellen entgegengenommen: Nordring 55 in Buer, montags bis freitags, 8 bis 14 Uhr; Claire-Waldoff-Haus, Hansemannstraße 16 Altstadt, montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr; Horst-Gladbecker Straße 5 in Horst, Dienstag und Mittwoch, 9 bis 12 Uhr; Cranger Straße 327 Ev. Gem.-Haus Erle, Freitag 9 bis 13 Uhr; Mechtenbergstraße/Gemeindehaus St. Barbara Rotthausen, Montag 9 bis 12 Uhr.

