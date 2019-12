Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Silvesterparty im Hotel

Zum sechsten Mal in Folge richtet das Courtyard eine Silvesterparty aus. Zum Jahreswechsel gibt es diesmal ein Retro-Büfett, dazu wieder Live-Musik in vier Sets von „The Florians“ (89 Euro pro Person) . Deren Repertoire, so der Hoteldirektor, reicht von „Evergreens über Schlager bis zu blau-weißen Liedern“.

Die Mischung kommt an. 190 der maximal 240 Gala-Plätze sind schon gebucht. Die meisten Gäste wählen die Übernachtungs-Variante der kurzen Wege: Für 99 Euro gibt es in der Silvesternacht ein Doppelzimmer im Haus, Katerfrühstück bis 14 Uhr inklusive.