Polizei und Feuerwehr sind in der Silvesternacht ausgerückt. Die Feuerwehr berichtete noch während der Hochphase des Feuerwerks und der Böllerei, dass mehrere Einheiten zu Bränden im Stadtgebiet ausgerückt sind.

Feuer in der Gelsenkirchener City - Brand in Mehrfamilienhaus an der Von-Oven-Straße

In der Gelsenkirchener Innenstadt ist es demnach zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Oven-Straße gekommen. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Über einen Drehleiterwagen wurde durchs Fenster gelöscht, während Rettungstrupps im Haus zu den Bewohnern vordrangen. Ob Menschen verletzt wurden, ist bislang noch offen.

Wie die Sprecher der Feuerwehr erklärte, waren die Retter gezwungen, sich aufzuteilen, weil parallel im Stadtgebiet „mehrere Brände“ gemeldet worden seien. Unter anderem brannte am Grillo-Gymnasium eine Mülltonne lichterloh und schmolz zusammen.

Im Stadtteil Neustadt hat sich ein Mann nach Angaben der Polizei selbst mit einem Messer leicht verletzt. Man habe die Lage mit „zahlreichen Kräften schnell unter Kontrolle“ gehabt, teilte die Polizeibehörde mit. Gegen 1.10 Uhr sind Polizeieinheiten in den Stadtsüden nach Ückendorf geeilt, der Behörde war eine Schlägerei gemeldet worden.

