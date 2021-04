Silke Ossowski, Vorsitzende der ASF Gelsenkirchen, ist für weitere zwei Jahre als Beisitzerin in den NRW-Landesvorstand der ASF gewählt worden.

Gelsenkirchener Politikerin Silke Ossowski erneut in den NRW-Vorstand der ASF gewählt

Die Gelsenkirchener SPD-Politikerin Silke Ossowski ist im ASF-Landesvorstand wiedergewählt worden. Sie will gegen Frauenfeindlichkeit kämpfen.

Die Gelsenkirchener SPD-Politikerin Silke Ossowski ist für zwei weitere Jahre in den NRW-Landesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) gewählt worden. Bei der digitalen NRW-Landesdelegiertenkonferenz der ASF mit anschließender Briefwahl wurde sie in ihrem Amt bestätigt. Ossowski ist auch Vorsitzende der Gelsenkirchener ASF.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, weitere zwei Jahre frauenpolitisch und damit auch gesellschaftspolitisch die Geschicke der sozialdemokratischen Frauen auf Landesebene zu begleiten. Unsere frauenpolitischen Vorstellungen und Forderungen sollen nicht ungehört bleiben“, sagte Ossowski nach ihrer Wahl. Die Politikerin betonte, die Bedeutung der Arbeitsleistung von Frauen, insbesondere ihre Mehrfachbelastung in Beruf und Familie, spiegele sich momentan weder in gesellschaftlicher noch in finanzieller Anerkennung wider. Hier müsse es strukturelle Veränderungen geben.

Gelsenkirchener SPD-Politikerin: Gewalt gegen Frauen während der Pandemie gestiegen

„Auch die Gewalt gegen Frauen und Mädchen und frauenfeindliche Haltungen und Motivationen sind in der Corona-Pandemie noch gestiegen“, so Ossowski weiter. „Das muss angeprangert und strafrechtlich verfolgt werden. Hilfestellung durch eine ausreichende Anzahl von Institutionen wie Frauenberatungsstellen, Frauenhäusern und Hilfetelefonen sind nötig.“ Außerdem müsse der sogenannte „Femizid“ endlich als Straftatbestand anerkannt werden. Männer, die ihre Partnerin töten, würden dann eher für Mord als für Totschlag verurteilt.