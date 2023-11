An der Almastraße in Ückendorf fand ein geheimes Neonazi-Konzert statt. Die Polizei war mit starken Kräften vertreten. Etwa 100 Männer und Frauen waren im Einsatz, darunter eine Beweis- und Festnahme-Einheit, der Staatsschutz und gleich vier Polizeihunde.

Rechtsextremismus „Sieg Heil“-Rufe bei Neonazi-Konzert in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bevor das Neonazi-Konzert in Gelsenkirchen-Ückendorf aufgelöst wurde, grölten rechte Teilnehmer noch laut „Sieg Heil“, wie jetzt bekannt wurde.

Bei dem Ende Oktober von der Polizei aufgelösten Konzert der rechten Szene in Gelsenkirchen (wir berichteten) haben Teilnehmer vorher lautstark „Sieg Heil“ gerufen. Nachdem Polizeibeamte die Rufe aus dem Veranstaltungsort, einem Kleingarten-Vereinsheim, gehört hatten, sei die Veranstaltung umgehend aufgelöst worden, berichtete das NRW-Innenministerium in einer Vorlage für eine Sitzung des Landtags-Innenausschusses am Donnerstag.

78 Personen seien in dem Vereinsheim überprüft worden. Alle hätten Platzverweise erhalten. Außerdem gab es Strafanzeigen unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Indizierte CDs der rechten Band seien beschlagnahmt worden. Die Stadt Gelsenkirchen stellte außerdem Verstöße unter anderem gegen das Gaststätten- und das Nichtraucherschutzgesetz fest, hieß es in der Vorlage.

Zum Thema:Die Polizei hat ein geheimes Nazi-Konzert aufgelöst. Die Gelsenkirchener Kleingärtner fühlen sich durch die Rechten hintergangen.

„Die Verherrlichung der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit bekommt bei uns keine Bühne. Daher haben wir das Konzert beendet“, hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) nach dem Einsatz erklärt. (dpa)

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen