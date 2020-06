Sieben Anzeigen nach Kontrolle: Keine Auto-Versicherung

Nach Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen waren sieben Anzeigen fällig. Die Polizei erwischte Fahrer, die keinen Versicherungsschutz hatten.

Sieben Anzeigen sind das Ergebnis von Polizeikontrollen im Stadtgebiet von Gelsenkirchen von Donnerstag auf Freitag, 18./19. Juni. Den ertappten Verkehrsteilnehmern fehlte der Versicherungsschutz. Einer erhielt eine zusätzliche Strafanzeige: Ihm wird Urkundenfälschung zu Last gelegt.

Telefoniert während der Fahrt, wohl mit gefälschten Dokumente ausgewiesen

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Donnerstag und Freitag zwischen 16.30 und 3.45 Uhr sieben Mal eine Anzeige schreiben müssen. Der Grund: fehlender Versicherungsschutz. In Ückendorf fiel den Beamten in Ückendorf ein 26-jähriger Mann auf, der während der Fahrt auch noch telefonierte. Auch ihm fehlte der Versicherungsschutz für das Auto. Bei der weiteren Überprüfung händigte der junge Mann Dokumente aus, die augenscheinlich gefälscht wurden. Nun muss er sich zusätzlich noch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung verantworten.

Ein 21-jähriger Rollerfahrer wurde in Horst von der Polizei angehalten, nachdem dieser mit dem nicht mehr gültigen grünen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt.