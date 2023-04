Am Rathaus in Gelsenkirchen-Buer entsteht derzeit eine neue Radschloss-Anlage.

Radverkehr Sichere Garage für Fahrräder entsteht in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer entsteht gerade eine Parkgarage für Fahrräder in der Nähe des Busbahnhofs. So können Radler das Angebot nutzen.

Welche umweltfreundlichen Alternativen gibt es zum Autoverkehr? Bei der Beantwortung dieser Frage spielt immer wieder die Kombination mehrerer Verkehrsmittel eine Rolle – etwa die Verzahnung des öffentlichen Nahverkehrs mit dem Fahrrad. Ein Baustein dazu ist die neue Radschloss-Anlage am Rathaus Gelsenkirchen-Buer. Dort, in direkter Nähe zum Busbahnhof, entsteht gerade eine Sammelabstellanlage mit 32 Stellplätzen für Fahrräder mit platzsparenden Hoch- und Tiefparkern. Ergänzt werden diese Stellplätze durch Lademöglichkeiten für E-Bikes.

Die Radabstellanlage ist Teil des Projektes „DeinRadschloss“, an dem 14 Kommunen und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) beteiligt sind. Im Rahmen dieses Projekts wurden in den Kommunen insgesamt über 900 gesicherte Stellplätze für Fahrräder mit einem elektronischen Schließsystem geschaffen. Kunden erhalten entweder über eine Chipkarte der VRR-Verkehrsunternehmen oder über eine eigene „DeinRadschloss“-Karte Zugang. Das System ist so gestaltet, dass auch Menschen, die die Stellplätze spontan oder zum ersten Mal nutzen möchten, leicht Zugang erhalten.

Diese anderen Standorte in Gelsenkirchen gibt es außerdem

Die Inbetriebnahme der neuen Radschloss-Anlage am Rathaus Buer ist für den Frühling dieses Jahres geplant. Sie wird dann eine von insgesamt sieben Möglichkeiten im Stadtgebiet sein, um sein Rad sicher und geschützt abzustellen. Weitere Standorte sind neben der neuen Anlage am Rathaus Buer die Westfälische Hochschule, die Bahnhöfe Buer-Nord und Buer-Süd sowie Hassel, Rotthausen und der Hauptbahnhof.

Mehr Infos gibt es unter www.gelsenkirchen.de/radfahren.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen