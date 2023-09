Sexuelle Belästigung: Gelsenkirchener Täter schnell gefasst

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Altstadt hat sich am Mittwochabend ein Fall von sexueller Belästigung ereignet. Täter wurde von der Polizei schnell gefasst.

Nach einem sexuellen Übergriff am Mittwochabend in der Altstadt konnte die Gelsenkirchener Polizei den Täter schnell aufgreifen.

Es war gegen 20 Uhr, als ein 30-Jähriger in der Altstadt eine Frau in der Altstadt belästigt haben soll. Die Frau wehrte sich zunächst verbal, konnte den Mann aber nicht gänzlich vertreiben. Eine zufällig vorbeigehende Person forderte den Tatverdächtigen auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Alarmierte Polizeibeamte konnten den flüchtigen Täter kurz darauf in einem Hausflur an der Dickampstraße stellen.

Den Täter aus Gelsenkirchen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

