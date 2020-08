Serviceportal online: Gelsenkirchen mit „großem Meilenstein“

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen bündelt übersichtlich die Online-Dienstleistungen von Stadt, Land und Bund und wird mehr und mehr zum digitalen Rathaus.

Die Digitalstrategie der „Vernetzten Stadt“ Gelsenkirchen trägt weitere Früchte und bietet den Bürgern ab sofort einen einfachen und übersichtlichen Zugang zu den Online-Dienstleistungen von Stadt, Ländern und Bund. Das Serviceportal, erreichbar unter www.serviceportal.gelsenkirchen.de , ist jetzt in die Pilotphase gestartet.

13 Kacheln unterteilen auf der Homepage aktuell die verschiedenen Dienstleistungen in Kategorien wie „Recht & Ordnung“, „Mobilität & Reisen“ oder „Umwelt“. Wer in Zukunft also ein Führungszeugnis oder einen Bewohnerparkausweis beantragen möchte bzw. über die App „GEmeldet“ eine wilde Müllkippe verzeichnen möchte, der muss sich nicht mehr durch die jeweiligen Websites der Stadt und des Landes klicken, sondern wird passgenau aus dem Portal zum Ziel geleitet.

Maik Luhmann kündigt einen zügigen Ausbau an

Die Bündelung der E-Government-Dienstleistungen bezeichnet die Stadt in ihrer Mitteilung als „ersten großen Meilenstein. „Das Portal ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer guten Vorarbeiten in diesem Bereich“, freut sich Stabsstellen-Leiter Maik Luhmann und kündigt an, zügig weitere Bausteine einzubinden: „Nach und nach wird das zu unserem digitalen Rathaus, bei dem immer mehr Services digital abgewickelt werden können.“

Zu Gute kommt Gelsenkirchen neben der Vorarbeit die Kooperation mit zwölf weiteren Kommunen des nördlichen Ruhrgebiets und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WiN Emscher-Lippe. Arbeitet etwa Gelsenkirchen etwa an einem Projekt, geht es in Recklinghausen in eine andere Richtung – am Ende profitieren beide.