Seniorin will hohe Geldsumme abheben – Bank ruft die Polizei

Gelsenkirchen. Einen hohen fünfstelligen Betrag wollte eine Senioren in einer Gelsenkirchener Bank abheben. Das kam einer Angestellten komisch vor.

Sofort reagiert hat eine Bankangestellte am Freitag, 23. November. Als eine 74 Jahre alte Kundin einen hohen fünfstelligen Geldbetrag abheben wollte, rief die Angestellte die Polizei.

Den Polizisten erzähle die Seniorin, dass sie das Geld einem Mann im Ausland überweisen wollte, den sie nur aus sozialen Medien kennt. Er wolle davon einen Rechtsanwalt bezahlen. Schon vorher hatte die Frau Geld an ihr nicht persönlich bekannte Männer überwiesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges gegen unbekannt.

Polizei warnt vor Betrügern

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Geld an Personen zu überweisen, zu denen nur über das Internet Kontakt besteht. Da das Geld in der Regel ins Ausland überwiesen werden soll, sei es sehr schwierig, Tatverdächtige zu ermitteln.